29 августа 2025, пятница, 17:26
Ученые: Древний гигант жил на территории современной Аргентины

  • 29.08.2025, 17:12
Он обитал на Земле 70 миллионов лет назад.

История Земли насчитывает миллиарды лет, и за это время планета успела стать домом для невероятного количества хищников. Одними из самых грозных хищников планеты считались динозавры, господствующие на планете миллионы лет назад.

Однако новое исследование показывает, что в то время на территории современной Аргентины также обитал другой хищник, охотившийся на самих динозавров, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Хищник, державший в страхе динозавров

В новом исследовании ученые обнаружили окаменевший скелет давно вымершего хищника в южной Патагонии еще в 2020 году. Данные указывают, что 70 миллионов лет назад он обитал на территории современной Аргентины, охотился на динозавров, достигал длины около 3,5 метра и весил около 250 килограммов.

Новый вид был назван в честь патагонского ветра "Костен" и египетского бога с головой крокодила Собека, также известного как Сухус – Kostensuchus atrox. Команда обнаружила, что этот вид был гиперхищником – простыми словами, мясо составляло более 70% его рациона.

В новом исследовании ученые повторно изучили анатомию Kostensuchus atrox: широкая морда, крупные зубы и мощные передние конечности – это позволяет предположить, что он охотился на крупную добычу. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что динозавры жили в окружении самых разных организмов, в частности и огромных наземных крокодилов.

По словам ведущего автора исследования Фернандо Новаса, палеонтолога Национального совета по научным и техническим исследованиям, этот новый вид давно вымерших крокодилов похоже конкурировал с динозаврами и охотился на них, играя важную роль в структуре исчезнувших экосистем.

K. atrox входил в группу рептилий, называемых пейрозавридовыми крокодилами, которые являются вымершими родственниками современных крокодилов. Ученые отмечают, что недавно обнаруженные окаменелости настолько хорошо сохранились, что фактически являются одними из наилучших когда-либо найденных образцов пейрозавридовых крокодилов и самым полным представителем этого отряда с широкой мордой.

Известно, что окаменелости были обнаружены в скальном образовании Чоррильо в Патагонии. Примерно в то же время были обнаружены окаменевшие кости более крупного плотоядного динозавра, названного Maip macrothorax.

