Израиль ликвидировал премьер-министра хуситов 29.08.2025, 17:23

Ахмед аль-Рахави

Израильские ВВС накрыли военную и правительственную верхушку «Ансар Аллах».

ВВС Израиля в результате масштабного авиаудара по столице Йемена Сане уничтожили премьер-министра правительства йеменских хуситов (движение «Ансар Аллах») Ахмеда аль-Рахави. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщили местное издание Aden Al-Ghad.

Согласно опубликованным данным, аль-Рахави был убит в четверг, 28 августа, во время правительственного совещания. По предварительной информации, вместе с ним находились министр обороны Мухаммад Нассер аль-Аттафи и начальник Генштаба Мухаммад аль-Гамари, который получил серьезные ранения.

Израильское издание Ynet, близкое к военным кругам, утверждает, что в результате операции была «уничтожена вся военная и правительственная элита хуситов». В официальном заявлении Армии обороны Израиля подтверждается нанесение удара по «военной цели террористического режима» в Сане, однако детали не уточняются.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем заявлении использовал библейскую риторику: «Как мы предупреждали хуситов в Йемене, после тьмы приходит казнь первенцев». Он добавил, что «если кто-то поднимет руку на Израиль, эта рука будет отсечена».

Ахмед аль-Рахави занимал пост премьер-министра администрации хуситов с августа 2024 года. Как указывают йеменские издания, его роль носила преимущественно административный характер, в отличие от военно-политических лидеров движения. Официального подтверждения гибели премьер-министра пока не последовало.

