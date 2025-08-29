закрыть
29 августа 2025, пятница
Белорусы продолжают ставить рекорды по займам

  • 29.08.2025, 18:21
Нацбанк пытается сбить кредитный «хапун».

В июне банки выдали белорусам кредитов на 1,35 млрд рублей. Всего долги населения перед финструктурами достигли 28,19 млрд рублей. Это следует из данных Нацбанка.

Население продолжает набирать кредиты в банках: если в июне новых договоров оформили на 1,25 млрд рублей, то в прошлом месяце — на 100 млн больше. Между тем, в июле прошлого года люди набрали займов на 1,5 млрд рублей. Это говорит о постепенном замедлении темпов кредитования.

При этом на потребительские нужны белорусы получили в прошлом месяце займы чуть больше чем на 1 млрд рублей. Это на 37,2 млн рублей больше, чем в первом летнем месяце, передает «Зеркало».

Жилищных займов банки оформили на 286,6 млн рублей в прошлом месяце, а в июне — на 285,6 млн.

Всего же за январь-июль люди получили кредитов на 9,26 млрд рублей. Это на 159,1 млн больше, чем за тот же период 2024-го.

У Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».

21 марта глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что регулятор обеспокоен ростом потребительского кредитования, которое порой идет в ущерб финансированию бизнеса, и готов вмешаться в ситуацию, если это потребуется.

Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

Напомним, Центробанк России 25 июля снизил ключевую ставку — это аналог ставки рефинансирования в Беларуси — до 18% годовых. Экономистка Анастасия Лузгина прогнозирует, что на этом фоне российский рубль может плавно ослабнуть к доллару, а вслед за этим — и беларусская нацвалюта.

