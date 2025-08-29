Банки о сбоях в PayPal: Ищите причину в сервисе 29.08.2025, 19:04

Белорусские банки не вводили ограничений платежей.

На прошлой неделе проблема платежей через электронную платежную систему PayPal захватила умы белорусов. Граждане, которым возвратились платежи за купленные на иностранных маркетплейсах товары, гадают, что происходит: это влияние санкций или технический сбой. Myfin.by обратился с вопросами в банки, которые сохраняют расчеты с PayPal.

Как удалось выяснить, без особых проблем такие платежи идут через Технобанк и БСБ Банк. При этом в Технобанке уточняют отсутствие проблем с картами Visa и отклонение платежей при использовании Mastercard. А в БСБ Банке подчеркивают, что не имеют отличий в платежах по картам международных платежных систем, и советуют пробовать.

«С нашей стороны по данным картам запрета на оплату нет. Необходимо пробовать, у сервиса могут быть свои политики приема карт», – комментирует чат-бот банка.

Почему именно у вашего банка осталась возможность проводить платежи через PayPal?

Журналисты спросили у банков, почему именно у них осталась возможность проводить платежи через PayPal, тогда как остальные банки приостановили такие операции. В обоих банках затрудняются с ответом, предполагая, что, возможно, сложившаяся ситуация – это ограничения самого сервиса. И подчеркивают, что «наш банк не под санкциями».

Что вы советуете клиентам, которые активно пользуются этим сервисом?

БСБ Банк отвечает, что также рекомендует использовать Apple Pay, если такая возможность есть. И добавляет, что «наши карты Visa/Mastercard работают также с Wallet».

Как банк обеспечивает бесперебойность работы сервиса – есть ли особые каналы или договоренности с PayPal?

В БСБ Банке отвечают, что не имеют запретов и ограничений по сервисам со своей стороны, но предупреждают, что они «могут быть у сервиса или могут появиться в любой момент».

Какие ограничения остаются для переводов и покупок через PayPal?

Здесь хитрый бот БСБ Банка отвечает, что в банке «нет ограничений на безналичные платежи».

В Технобанке, комментируя ситуацию с расчетами с PayPal, отмечают, что не могут пояснить, что произошло и почему некоторые карточки беларусских банков не могут проводить расчеты в PayPal:

– На текущий момент держатели карточек платежной системы Visa Технобанка успешно привязывают их к сервису PayPal и совершают различные операции в рамках доступных функций сервиса, включая оплату в интернет-магазинах, бронирование гостиниц и авиабилетов, подписки на онлайн-сервисы и другие.

В обоих банках затруднились спрогнозировать, можно ли ожидать расширения возможностей работы с PayPal в Беларуси или, наоборот, ситуация будет ухудшаться.

На обобщающий вопрос, в чем заключается техническая или регуляторная причина сбоев с расчетами с PayPal из Беларуси, связана ли она с международными платежными системами, санкционными ограничениями или внутренними настройками банков, ответа журналисты так и не получили.

Обращения в региональные офисы Visa и Mastercard пока остаются без ответа.

Напомним, ранее «МТБанк» сообщил, что получает от клиентов сообщения о проблемах с использованием платежной системы PayPal. На такие трудности жаловались клиенты и других банков.

В «МТБанке» уточняют, что финучреждение не ограничивало работу своих карт в PayPal.

«Если вы столкнулись с отказом по карте, просим вас сохранять чек или сообщение об ошибке и информировать банк — это поможет ускорить взаимодействие с платежными системами, — уточнили в банке. — После получения дополнительной информации касательно работы PayPal в Беларуси мы проинформируем вас для определения дальнейших действий с данным сервисом».

