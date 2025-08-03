Бывшего президента Колумбии приговорили к 12 годам домашнего ареста 3.08.2025, 5:00

Альваро Урибе

За влияние на свидетелей и взяточничество.

Бывшего президента Колумбии Альваро Урибе 1 августа приговорили к 12 годам домашнего ареста за взяточничество и влияние на свидетелей.

Об этом сообщает CBS News.

Приговор был вынесен после рассмотрения дела, длившегося шесть месяцев, в ходе которого прокуроры предоставили доказательства того, что Урибе пытался повлиять на свидетелей, которые обвинили его в связях с военизированной группировкой в 1990-х годах.

Экс-президент Колумбии отрицает, что причастен к каким-либо правонарушениям. Его адвокат просил суд разрешить Урибе оставаться на свободе, пока он оспаривает приговор, но судья Сандра Эредиа заявила, что не удовлетворила ходатайство защиты, поскольку бывшему президенту было бы «легко» покинуть страну, чтобы «уклониться от наложенной санкции».

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