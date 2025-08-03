Восемь стран ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти 1 3.08.2025, 19:05

Страны картеля готовятся к санкциям Трампа.

Восьмерка стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, согласовали ожидаемое повышение нефтедобычи в сентябре в размере 547.000 баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на зявление нефтеэкспортного картеля ОПЕК.

Квота РФ на сентябрь составит 9,449 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, с апреля по сентябрь на рынок вернется весь объем последнего добровольного сокращения добычи в 2,2 миллиона баррелей в сутки, а ОАЭ досрочно увеличат квоту на 300.000 баррелей в сутки.

В сообщении в воскресенье страны отметили свою приверженность к рыночной стабильности на основе текущих здоровых фундаментальных факторов и устойчивых перспектив мировой экономики.

В сообщении уточняется, что согласованный на сентябрь рост добычи позволит странам ОПЕК+ ускорить компенсацию ранее перепроизведенных объемов.

У ОПЕК+ остается еще два объема сокращений: около 1,65 миллиона баррелей в сутки для восьми членов ОПЕК+ и 2 миллиона баррелей в сутки для всех членов альянса. Следующая встреча восьмерки намечена на 7 сентября.

Воскресная встреча восьмерки прошла на фоне требований президента США Дональда Трампа к Индии остановить импорт российской нефти, что может повлечь потерю Москвой существенной доли доходов и потенциально привести к новому мировому кризису предложения, а также в преддверии ослабления глобального спроса в четвертом квартале.

Неопределенность вокруг тарифов и санкций помогла на этой неделе ценам на нефть подняться более чем на 4%. Brent в среду достиг пятинедельного максимума в $73,63 за баррель, а в пятницу торговался на уровне около $70 за баррель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com