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Восемь стран ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти

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  • 3.08.2025, 19:05
Восемь стран ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти

Страны картеля готовятся к санкциям Трампа.

Восьмерка стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, согласовали ожидаемое повышение нефтедобычи в сентябре в размере 547.000 баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на зявление нефтеэкспортного картеля ОПЕК.

Квота РФ на сентябрь составит 9,449 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, с апреля по сентябрь на рынок вернется весь объем последнего добровольного сокращения добычи в 2,2 миллиона баррелей в сутки, а ОАЭ досрочно увеличат квоту на 300.000 баррелей в сутки.

В сообщении в воскресенье страны отметили свою приверженность к рыночной стабильности на основе текущих здоровых фундаментальных факторов и устойчивых перспектив мировой экономики.

В сообщении уточняется, что согласованный на сентябрь рост добычи позволит странам ОПЕК+ ускорить компенсацию ранее перепроизведенных объемов.

У ОПЕК+ остается еще два объема сокращений: около 1,65 миллиона баррелей в сутки для восьми членов ОПЕК+ и 2 миллиона баррелей в сутки для всех членов альянса. Следующая встреча восьмерки намечена на 7 сентября.

Воскресная встреча восьмерки прошла на фоне требований президента США Дональда Трампа к Индии остановить импорт российской нефти, что может повлечь потерю Москвой существенной доли доходов и потенциально привести к новому мировому кризису предложения, а также в преддверии ослабления глобального спроса в четвертом квартале.

Неопределенность вокруг тарифов и санкций помогла на этой неделе ценам на нефть подняться более чем на 4%. Brent в среду достиг пятинедельного максимума в $73,63 за баррель, а в пятницу торговался на уровне около $70 за баррель.

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