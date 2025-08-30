закрыть
Пенсионерам в Южной Корее раздают говорящих «робовнуков» с ChatGPT

  • 30.08.2025, 13:15
Роботы развлекают беседами, напоминают вовремя принимать лекарства, а также передают данные соцработникам.

В Южной Корее тысячи пенсионеров живут с роботами Hyodol – это тряпичные куклы со встроенным ChatGPT и инфракрасными сенсорами. Они не только развлекают беседами и напоминают вовремя покушать и принять лекарства, но и оценивают настроение и периодически интересуются состоянием, передавая данные соцработникам, пишет Rest of World.

Роботы Hyodol называют своих владельцев «бабушками» и общаются как настоящие внуки. Корейские пенсионеры часто живут в изоляции, так как у них может не быть настоящих внуков из-за рекордно низких показателей рождаемости. Из-за этого среди возрастного населения много случаев суицида.

«Пожилым людям очень важно иметь возможность с кем-то поговорить. Есть вещи, о которых они не могут рассказать ни нам, ни даже своим детям. Но они рассказывают Hyodol», – рассказал один из соцработников. Получить такого можно бесплатно по госпрограмме или купить самому за 1.3 млн вон.

При этом существует ряд этических проблем. Пенсионеры часто очеловечивают своих кукол – шьют им наряды, устраивают чаепития и проводят конкурсы красоты. Если робота забирают в сервисный центр, они с утра стоят у порога и требуют вернуть свою «внучку». Иногда пожилые люди так привязываются к Hyodol, что просят похоронить их вместе.

Кроме того, страдающие деменцией пенсионеры воспринимают слова кукол слишком буквально, из-за чего создателям пришлось ограничить чат-бота в общении, удалив провокационные фразы. А некоторые и вовсе запираются дома, так как им никто кроме Hyodol и не нужен.

Несмотря на подобные нюансы, спрос на ИИ-компаньонов растет. Аналитики предполагают, что к 2030 году рынок роботов для ухода за пожилыми людьми достигнет 7,7 миллиарда долларов.

