Момент убийства Андрея Парубия во Львове попал на камеры наблюдения

  • 30.08.2025, 15:00
  • 4,390
Опубликованы кадры.

В сети появилось видео убийства действующего народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Это произошло 30 августа на улице Академика Евремова во Львове.

По словам источников OBOZ.UA, убийцей мог быть человек, одетый как курьер службы доставки. Он подошел к Парубию, сделал восемь выстрелов и скрылся с места преступления.

На видео видно, как человек в шортах и футболке движется со спортивной сумкой по тротуару на одной из улиц города Львов. Неподалеку стоял человек в шлеме, черной одежде и с сумкой для доставки заказов, который начал двигаться за целью, поднимая вверх руку, будто там оружие.

На фото, которые опубликовали в Офисе генпрокурора, видно, что погибший в темных шортах и футболке, а рядом лежит сумка.

Заметим, что на видео создается впечатление, будто камера наблюдения движется за Парубием, но на самом деле это движение телефона, который снимает с экрана.

