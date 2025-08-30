«Возможны локальные протесты» 30.08.2025, 16:40

Как дефицит топлива повлияет на настроения россиян?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Безусловно, это вызовет рост недовольства. Возможно, вспыхнут локальные протесты, но вряд ли «российская быдломасса» поднимется на что-то серьезное.

Когда-то Валерия Ильинична Новодворская сказала: «На баррикады не ходят за колбасой, на баррикады ходят за свободой». Россияне за «колбасой» могут выйти, но не на баррикады — максимум возмутятся в соцсетях или на кухнях. Массовых протестов я не ожидаю. Но падение поддержки властей — вполне реальный сценарий.

Россияне привыкли сыто есть, спокойно спать и свободно перемещаться. Мы уже наблюдали всплеск недовольства, когда перебои с перелетами возникали из-за украинских атак беспилотниками. Тогда массовое возмущение выражалось публично, хотя до уличных протестов не дошло.

А если к этому добавить еще и топливный кризис, недовольство будет только расти. Для бунта этого, скорее всего, не хватит, но любые проявления недовольства внутри России Украина должна использовать в своих интересах.

