закрыть
30 августа 2025, суббота, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Возможны локальные протесты»

  • 30.08.2025, 16:40
«Возможны локальные протесты»

Как дефицит топлива повлияет на настроения россиян?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Безусловно, это вызовет рост недовольства. Возможно, вспыхнут локальные протесты, но вряд ли «российская быдломасса» поднимется на что-то серьезное.

Когда-то Валерия Ильинична Новодворская сказала: «На баррикады не ходят за колбасой, на баррикады ходят за свободой». Россияне за «колбасой» могут выйти, но не на баррикады — максимум возмутятся в соцсетях или на кухнях. Массовых протестов я не ожидаю. Но падение поддержки властей — вполне реальный сценарий.

Россияне привыкли сыто есть, спокойно спать и свободно перемещаться. Мы уже наблюдали всплеск недовольства, когда перебои с перелетами возникали из-за украинских атак беспилотниками. Тогда массовое возмущение выражалось публично, хотя до уличных протестов не дошло.

А если к этому добавить еще и топливный кризис, недовольство будет только расти. Для бунта этого, скорее всего, не хватит, но любые проявления недовольства внутри России Украина должна использовать в своих интересах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип