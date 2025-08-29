закрыть
29 августа 2025, пятница, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Борислав Береза: Топливный кризис в РФ может пойти по интересному сценарию

2
  • 29.08.2025, 13:02
  • 1,914
Борислав Береза: Топливный кризис в РФ может пойти по интересному сценарию
Борислав Береза

Удары по НПЗ — абсолютно правильная тактика.

Украинские удары по российским НПЗ бьют не только по военной машине, но и по экономике самой РФ. В стране растет дефицит бензина, цены стремительно растут, а эксперты прогнозируют новые проблемы с инфляцией и устойчивостью российской экономики.

Может ли Россия столкнуться с настоящим бензиновым кризисом этой осенью? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Россия не может, а уже столкнулась с бензиновым кризисом. В некоторых регионах начали отпускать топливо только по талонам — и это уже факт. А во временно оккупированном Крыму бензина нет даже по талонам.

Это говорит только об одном: удары по НПЗ — абсолютно правильная тактика. Более того, атаки по нефтеперерабатывающим заводам в портах лишь усиливают ситуацию. Если добавить к этому начало сбора урожая, когда аграрии традиционно потребляют больше топлива, мы уверенно идем к созданию в России топливного кризиса. Конечно, он не будет полностью похож на советский, но при определенных условиях можно приблизиться и к этому сценарию: очереди на заправках, талоны и рост цен из-за отсутствия бензина при высоком спросе — именно это ждет Россию в ближайшее время.

За последние месяцы удары Украины вывели из строя около 17% российской нефтеперерабатывающей промышленности. Еще несколько недель — и этот показатель может достичь 25%. Четверть НПЗ России, не способных работать в полном объеме, — это уже серьезный удар по экономике.

Это воздействует на весь сектор, и именно такой инструмент может заставить Россию перейти от пропагандистских сказок про «денацификацию» и «демилитаризацию» к реальным переговорам и окончанию войны.

Топливный кризис особенно болезненно ощущают сами россияне. Ведь гибель своих солдат в гробах и черных пакетах их мало трогает, удары по городам — тоже, но когда это касается лично их жизни, отсутствия топлива — они начинают нервничать.

Кроме того, ВСУ начали наносить удары по узловым станциям железных дорог, которые являются ключевыми для транспортировки нефти и топлива. И это очень правильное направление: если удастся уничтожить такие станции, речь пойдет не просто о кризисе, а о коллапсе. Потому что даже имеющееся топливо будет крайне сложно перевозить. По обычным дорогам все не вывезешь.

Тактика, которую сегодня применяют Вооруженные силы Украины, — именно то, о чем давно говорили украинские эксперты, как военные, так и экономические, а также западные партнеры. Публично ее не поддерживают, но негласно признают правильной.

— Как перебои с топливом скажутся на армии РФ и снабжении фронта?

— Топливо — это кровь армии, ведь на логистике завязано все. Это не только заправка танков или самолетов, не только доставка еды, воды, боеприпасов и оружия. Это и перевозка личного состава, и транспортные связи. Понятно, что армии будут выделять максимальные объемы топлива, но уже сейчас есть части, которые в радиоэфире признаются: у них нет возможности заправить даже свои «буханки». Если кризис достиг и такого уровня, значит, Украина действует абсолютно верно.

— Может ли рост цен и дефицит топлива вызвать недовольство в российских регионах?

— Безусловно, это вызовет рост недовольства. Возможно, вспыхнут локальные протесты, но вряд ли «российская быдломасса» поднимется на что-то серьезное.

Когда-то Валерия Ильинична Новодворская сказала: «На баррикады не ходят за колбасой, на баррикады ходят за свободой». Россияне за «колбасой» могут выйти, но не на баррикады — максимум возмутятся в соцсетях или на кухнях. Массовых протестов я не ожидаю. Но падение поддержки властей — вполне реальный сценарий.

Россияне привыкли сыто есть, спокойно спать и свободно перемещаться. Мы уже наблюдали всплеск недовольства, когда перебои с перелетами возникали из-за украинских атак беспилотниками. Тогда массовое возмущение выражалось публично, хотя до уличных протестов не дошло.

А если к этому добавить еще и топливный кризис, недовольство будет только расти. Для бунта этого, скорее всего, не хватит, но любые проявления недовольства внутри России Украина должна использовать в своих интересах.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип