Борислав Береза: Топливный кризис в РФ может пойти по интересному сценарию 2 29.08.2025, 13:02

Борислав Береза

Удары по НПЗ — абсолютно правильная тактика.

Украинские удары по российским НПЗ бьют не только по военной машине, но и по экономике самой РФ. В стране растет дефицит бензина, цены стремительно растут, а эксперты прогнозируют новые проблемы с инфляцией и устойчивостью российской экономики.

Может ли Россия столкнуться с настоящим бензиновым кризисом этой осенью? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Россия не может, а уже столкнулась с бензиновым кризисом. В некоторых регионах начали отпускать топливо только по талонам — и это уже факт. А во временно оккупированном Крыму бензина нет даже по талонам.

Это говорит только об одном: удары по НПЗ — абсолютно правильная тактика. Более того, атаки по нефтеперерабатывающим заводам в портах лишь усиливают ситуацию. Если добавить к этому начало сбора урожая, когда аграрии традиционно потребляют больше топлива, мы уверенно идем к созданию в России топливного кризиса. Конечно, он не будет полностью похож на советский, но при определенных условиях можно приблизиться и к этому сценарию: очереди на заправках, талоны и рост цен из-за отсутствия бензина при высоком спросе — именно это ждет Россию в ближайшее время.

За последние месяцы удары Украины вывели из строя около 17% российской нефтеперерабатывающей промышленности. Еще несколько недель — и этот показатель может достичь 25%. Четверть НПЗ России, не способных работать в полном объеме, — это уже серьезный удар по экономике.

Это воздействует на весь сектор, и именно такой инструмент может заставить Россию перейти от пропагандистских сказок про «денацификацию» и «демилитаризацию» к реальным переговорам и окончанию войны.

Топливный кризис особенно болезненно ощущают сами россияне. Ведь гибель своих солдат в гробах и черных пакетах их мало трогает, удары по городам — тоже, но когда это касается лично их жизни, отсутствия топлива — они начинают нервничать.

Кроме того, ВСУ начали наносить удары по узловым станциям железных дорог, которые являются ключевыми для транспортировки нефти и топлива. И это очень правильное направление: если удастся уничтожить такие станции, речь пойдет не просто о кризисе, а о коллапсе. Потому что даже имеющееся топливо будет крайне сложно перевозить. По обычным дорогам все не вывезешь.

Тактика, которую сегодня применяют Вооруженные силы Украины, — именно то, о чем давно говорили украинские эксперты, как военные, так и экономические, а также западные партнеры. Публично ее не поддерживают, но негласно признают правильной.

— Как перебои с топливом скажутся на армии РФ и снабжении фронта?

— Топливо — это кровь армии, ведь на логистике завязано все. Это не только заправка танков или самолетов, не только доставка еды, воды, боеприпасов и оружия. Это и перевозка личного состава, и транспортные связи. Понятно, что армии будут выделять максимальные объемы топлива, но уже сейчас есть части, которые в радиоэфире признаются: у них нет возможности заправить даже свои «буханки». Если кризис достиг и такого уровня, значит, Украина действует абсолютно верно.

— Может ли рост цен и дефицит топлива вызвать недовольство в российских регионах?

— Безусловно, это вызовет рост недовольства. Возможно, вспыхнут локальные протесты, но вряд ли «российская быдломасса» поднимется на что-то серьезное.

Когда-то Валерия Ильинична Новодворская сказала: «На баррикады не ходят за колбасой, на баррикады ходят за свободой». Россияне за «колбасой» могут выйти, но не на баррикады — максимум возмутятся в соцсетях или на кухнях. Массовых протестов я не ожидаю. Но падение поддержки властей — вполне реальный сценарий.

Россияне привыкли сыто есть, спокойно спать и свободно перемещаться. Мы уже наблюдали всплеск недовольства, когда перебои с перелетами возникали из-за украинских атак беспилотниками. Тогда массовое возмущение выражалось публично, хотя до уличных протестов не дошло.

А если к этому добавить еще и топливный кризис, недовольство будет только расти. Для бунта этого, скорее всего, не хватит, но любые проявления недовольства внутри России Украина должна использовать в своих интересах.

