В Гомельской области байкер столкнулся с лосем
- 30.08.2025, 17:06
- 1,004
Оба погибли.
38-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с лосем в Гомельском районе. Трагедия произошла 29 августа, сообщает ГАИ.
ДТП случилось на 3-м километре автодороги «Подъезд к деревне Новые Терешковичи от автодороги Граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута)».
Водитель мотоцикла «Кавасаки» совершил наезд на дикое животное — лося. В результате происшествия мотоциклист скончался на месте. Животное также погибло.