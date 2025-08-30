закрыть
30 августа 2025, суббота, 17:30
В Гомельской области байкер столкнулся с лосем

  • 30.08.2025, 17:06
  • 1,004
В Гомельской области байкер столкнулся с лосем

Оба погибли.

38-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с лосем в Гомельском районе. Трагедия произошла 29 августа, сообщает ГАИ.

ДТП случилось на 3-м километре автодороги «Подъезд к деревне Новые Терешковичи от автодороги Граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута)».

Водитель мотоцикла «Кавасаки» совершил наезд на дикое животное — лося. В результате происшествия мотоциклист скончался на месте. Животное также погибло.

