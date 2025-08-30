Российская пехота попала в окружение под Добропольем
- 30.08.2025, 22:58
Оккупанты отрезаны от снабжения и вопрос их ликвидации — лишь дело времени.
Российские подразделения в районе Доброполья попали в окружение и ликвидируются. Удалось «»отрезать«» так называемые «клешни», которые сформировали оккупанты.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
«По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти «клешни краба», были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго», - заверил Трегубов.
Россияне, по данным военных экспертов и аналитиков, скорее всего, отказались от попытки расширить прорыв под Добропольем после того, как часть подразделений в этом «выступлении» попала в окружение после контрударов Сил обороны.