Трамп сделал новое заявление об атомных подводных лодках

Трамп сделал новое заявление об атомных подводных лодках3
- 4.08.2025, 7:59
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США разместили их в ответ на слова Медведева.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что две американские атомные подводные лодки находятся «в определенном регионе». Уточнять, о каких именно субмаринах идет речь, он не стал, как и не раскрыл места их дислокации — Пентагон традиционно держит такую информацию в секрете.
Напомним, 1 августа Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах» в ответ на «глупые и провокационные» высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева про массированный ядерный удар.