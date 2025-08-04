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Трамп сделал новое заявление об атомных подводных лодках

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  • 4.08.2025, 7:59
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Трамп сделал новое заявление об атомных подводных лодках

США разместили их в ответ на слова Медведева.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что две американские атомные подводные лодки находятся «в определенном регионе». Уточнять, о каких именно субмаринах идет речь, он не стал, как и не раскрыл места их дислокации — Пентагон традиционно держит такую информацию в секрете.

Напомним, 1 августа Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах» в ответ на «глупые и провокационные» высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева про массированный ядерный удар.

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