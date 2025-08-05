Глава РПЦ Гундяев засветил часы за 30 тысяч евро 7 5.08.2025, 11:31

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Владимир Гундяев (Кирилл)

Он надел их на встречу с президентом Лаоса.

Глава Русской православной церкви патриарх Владимир Гундяев (Кирилл) снова носит люкс — «Система» заметила на его руке часы Breguet Classique 5177BR стоимостью около 30 000 евро. Эти часы появились на фото со встречи с президентом Лаоса 30 июля.

У Breguet Classique 5177BR стоимостью около 30 000 евро корпус из 18-каратного золота (это золото высшей пробы — около 75% чистого металла), диаметр 38 мм, 55-часовой запас хода и сапфировая задняя крышка, позволяющая видеть работу механизма.

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