Джордж Клуни двумя словами ответил критикам 1 5.08.2025, 13:12

1,538

Джордж Клуни

Фото: Getty Images

Актер рассказал, почему постоянно играет самого себя.

Голливудская звезда Джордж Клуни резко отреагировал на заявления критиков, ставящих под сомнение его актёрский диапазон. В интервью, посвящённом фильму «Джей Келли» Ноа Баумбака, актёр заявил, что его не волнует мнение о том, будто он всегда играет самого себя, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Говорят, что я всегда играю себя? Мне плевать», — сказал Клуни. — «Не так уж много актёров моего возраста, которым позволено сниматься и в комедиях вроде «О, где же ты, брат?», и в серьёзных фильмах вроде «Майкл Клейтон» или «Сириана». Так что если я играю себя — плевать».

Клуни, исполнивший главную роль в фильме «Джей Келли» о пожилой кинозвезде, отметил: «Вы когда-нибудь пробовали играть самого себя? Это непросто».

Актёр подчеркнул, что пришёл к славе не сразу: «Я стал по-настоящему успешным только в 33, с выходом телесериала «Скорая помощь». До этого 12 лет работал без особого успеха и понял, насколько всё это мимолётно».

Фильм «Джей Келли» дебютирует на Венецианском кинофестивале в августе, а в прокат выйдет 14 ноября. Премьера на Netflix — 5 декабря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com