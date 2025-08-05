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Джордж Клуни двумя словами ответил критикам

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  • 5.08.2025, 13:12
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Джордж Клуни двумя словами ответил критикам
Джордж Клуни
Фото: Getty Images

Актер рассказал, почему постоянно играет самого себя.

Голливудская звезда Джордж Клуни резко отреагировал на заявления критиков, ставящих под сомнение его актёрский диапазон. В интервью, посвящённом фильму «Джей Келли» Ноа Баумбака, актёр заявил, что его не волнует мнение о том, будто он всегда играет самого себя, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Говорят, что я всегда играю себя? Мне плевать», — сказал Клуни. — «Не так уж много актёров моего возраста, которым позволено сниматься и в комедиях вроде «О, где же ты, брат?», и в серьёзных фильмах вроде «Майкл Клейтон» или «Сириана». Так что если я играю себя — плевать».

Клуни, исполнивший главную роль в фильме «Джей Келли» о пожилой кинозвезде, отметил: «Вы когда-нибудь пробовали играть самого себя? Это непросто».

Актёр подчеркнул, что пришёл к славе не сразу: «Я стал по-настоящему успешным только в 33, с выходом телесериала «Скорая помощь». До этого 12 лет работал без особого успеха и понял, насколько всё это мимолётно».

Фильм «Джей Келли» дебютирует на Венецианском кинофестивале в августе, а в прокат выйдет 14 ноября. Премьера на Netflix — 5 декабря.

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