«У соседей сухо, а у меня вода течет круглые сутки» 2 5.08.2025, 15:48

Фото: Onliner

Белоруска просит помощи в решении коммунальной загадки

Татьяна живет в Глуске, в обычной панельной пятиэтажке. До недавних пор девушка не имела никаких претензий к своей квартире: 65-метровая трешка с раздельным санузлом и довольно просторной кухней. Но 26 июля по адресу Кирова, 43 начало происходить странное: по словам хозяйки, во всех помещениях стала появляться вода. Сама, из ниоткуда. Капает с потолка, бежит по стенам.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Процесс капремонта

Пятиэтажка, в которой живет Татьяна с семьей, была построена еще в 1987 году. Два года назад дом на шесть подъездов пережил капремонт. Казалось бы, коммунальные проблемы не должны заглядывать в квартиры собственников еще очень долго. Но не в этом случае.

— Моя квартира находится на четвертом этаже, — уточняет Onliner девушка. — Можно было бы подумать, что это соседи сверху заливают, но нет: у них все сухо, квартиру обследовали несколько раз. У соседей по бокам (моя квартира находится в серединке дома) тоже все в порядке: никаких потопов. А у меня происходит непонятно что.

Пробовала вычислить закономерности: ни время, ни день недели, ни погода не коррелируют с потопами. У нас вот уже четыре дня светит солнце, а с потолка все равно течет. Какое-то время была передышка хотя бы на ночь, но теперь и в темное время суток капает.

Пытаясь понять, откуда же приходит вода, Татьяна нанесла «очаги» на техпаспорт. Получилось, что льется отовсюду. Причем иногда даже с середины потолка (он в квартире покрашен — ни гипсокартона, ни натяжных полотен). Напор, замечает хозяйка, со временем увеличивается.

Фото: Onliner

— Конечно, я обратилась в свое ЖКХ, но мастера, которые приходят на заявку, просто пожимают плечами и уходят. Некоторые вообще заявляют, что воды у меня нет. А это что? — показывает девушка ролики. — Я днями и ночами вместе с детьми убираю воду, чтобы спасти остатки мебели и вещей. Полностью лишилась покоя, не могу нормально работать, но вопрос никак не решается. Может, читатели подскажут, что это, где искать корень проблемы. Я уже в отчаянии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com