Трамп: Путин остановится, если нефть подешевеет еще на $10 5.08.2025, 18:29

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Срок действия ультиматума президента США истекает в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC во вторник, 5 августа, заявил, что если цены на нефть упадут еще на 10 долларов за баррель, то Владимир Путин остановит войну РФ в Украине и «прекратит убивать людей», передает DW.

По мнению Трампа, у президента России «не останется выбора, потому что экономика его страны в плачевном состоянии». В этой связи глава Белого дома повторил также свое намерение в ближайшие сутки увеличить пошлины в отношении Индии из-за продолжающихся закупок российской нефти этой страной.

«У них самый высокий тариф из всех. <...> Мы договорились о 25%, но я думаю, что существенно повышу его в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть, они подпитывают военную машину. И если они собираются и дальше это делать, я не буду рад», - добавил Трамп.

С начала недели цена на нефть марки Brent упала с уровня 71-72 доллара за баррель до показателей ниже 68 долларов. В частности, это стало следствием решения организации ОПЕК+ нарастить добычу с сентября, а также обнаружения британской компанией BP в Бразилии крупнейшего за 25 лет месторождения нефти и газа. На падение цены также повлияли сообщения о том, что Индия и Китай продолжат покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС.

При этом в России стоимость бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) второй день подряд обновляет исторический максимум. 4 августа цена превысила 77 тысяч российских рублей за тонну, побив установленный в 2023 году рекорд в 76 876 рублей. А 5 августа стоимость тонны «АИ-95» достигла 77 967 рублей. Вероятно, это связано с тем, что удары дронов ВСУ в ночь на 2 августа вывели из строя два крупных нефтеперерабатывающих завода в Новокуйбышевске и Рязани.

14 июля Трамп дал России 50 дней на прекращение войны с Украиной, пообещав в противном случае ввести вторичные тарифы в 100%. Спустя две недели, 28 июля, глава Белого дома сократил 50-дневный срок до 10-12 дней и вновь выразил разочарование президентом России. Новый дедлайн истекает 8 августа. Как сказал Трамп, накануне этого, 6 или 7 августа, Москву вновь посетит его спецпосланник Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу санкций, заявил об «определенном иммунитете» к ним, поскольку российская экономика «достаточно долго» функционирует «под огромным количеством рестрикций». Сам же Путин, по данным источников Reuters, проигнорирует ультиматум Трампа, поскольку уверен, что может выиграть войну, а санкции США якобы не окажут сильного влияния на экономику России.

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