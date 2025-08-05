Белорус нашел монету I века 5.08.2025, 20:12

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Можно ли на ней разбогатеть?

Иногда старая монета может стоить как подержанная иномарка — все зависит от редкости и состояния. В нашу редакцию прислали фото древней монеты, которая, по словам владельца, датируется I веком нашей эры. «Онлайнер» обратился к эксперту, чтобы выяснить, действительно ли перед нами ценная находка — и сколько она может стоить сегодня.

Судя по фото, перед нами не просто старинное платежное средство, а еще музейный экспонат, отсылающий к временам Римской империи. Читатель, приславший снимки, сообщил следующее: «Все, что о ней знаю, — это чеканка времен династии Тита, 79—81 год н. э. Монета была выпущена в честь его дочери Юлианы».

Чтобы разобраться в подлинности и возможной стоимости монеты, мы обратились за комментарием к научному сотруднику Академии наук Всеволоду Юргенсону.

— Это действительно римский денарий — серебряная монета периода правления императора Тита (79 год н.э.). Такие экземпляры встречаются нечасто, особенно если они хорошо сохранились. В идеальном состоянии монета могла бы стоить свыше 1000 долларов.

Однако здесь мы видим сильный износ, плохую читаемость портрета и надписей. Поэтому реальная рыночная стоимость этой монеты, скорее всего, составляет 200—300 рублей и ближе к нижнему порогу.

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