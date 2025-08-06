Мюсли с утра: поможет ли похудеть популярный завтрак?4
- 6.08.2025, 9:23
- 1,060
Специалисты ответили на вопрос.
Часто мюсли считают «здоровым» завтраком при похудении, но это не совсем так. Продукт может содержать много добавленного сахара и наносить только вред организму.
Об этом сообщает Оnly my health.
Помогают ли похудеть
Тренер и нутрициолог Варнит Ядав рассказал, что мюсли или любой другой продукт, который якобы помогает похудеть - это лишь маркетинговый ход. Количество и сочетание того, что вы едите, в конце концов определяют, как и начнете ли вы худеть. Если вы переедаете продуктом, даже если он активно рекламируется как средство для похудения, вы наберете вес.
Мюсли могут быть в рационе, если вы знаете состав. Они должны иметь высокое содержание клетчатки.
Мюсли не способствуют похудению, если:
в составе много сахара, меда, сиропов или шоколада
жареные в масле или имеют высокое содержание жиров
чрезмерно калорийные - в 100 г может быть 400-500 ккал
Ежедневное употребление
Содержание клетчатки является одним из самых больших преимуществ мюсли. Она помогает дольше чувствовать сытость и контролировать аппетит и тягу к еде.
Именно это делает мюсли достойным выбором для ежедневного питания, поскольку клетчатка обеспечивает немного лучший уровень сытости и контролировать потребление калорий.
Когда мюсли действительно полезны:
без добавленного сахара или с его минимальным количеством
содержат цельнозерновые злаки (овсянку, рожь, пшеницу)
имеют высокое содержание клетчатки, что дает ощущение сытости
с добавлением орехов, семян, сухофруктов - в умеренных количествах.
порция не превышает 40-50 граммов
Как добавлять мюсли в свой рацион питания
Сочетайте с белком
Добавьте продукты, богатые белком, такие как греческий йогурт, или ложку протеинового порошка, чтобы сбалансировать соотношение углеводов и белков и увеличить чувство сытости.
Ограничьте сахар
Не добавляйте в мюсли сахар, мед или другие сиропы. Вместо этого добавьте натуральную сладость в виде свежих фруктов, таких как ягоды и яблоки.
Соблюдайте пропорции
Просто на глаз оценить размер порции не поможет. Для однородности можно использовать кухонные весы.