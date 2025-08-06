Мюсли с утра: поможет ли похудеть популярный завтрак? 4 6.08.2025, 9:23

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Специалисты ответили на вопрос.

Часто мюсли считают «здоровым» завтраком при похудении, но это не совсем так. Продукт может содержать много добавленного сахара и наносить только вред организму.

Об этом сообщает Оnly my health.

Помогают ли похудеть

Тренер и нутрициолог Варнит Ядав рассказал, что мюсли или любой другой продукт, который якобы помогает похудеть - это лишь маркетинговый ход. Количество и сочетание того, что вы едите, в конце концов определяют, как и начнете ли вы худеть. Если вы переедаете продуктом, даже если он активно рекламируется как средство для похудения, вы наберете вес.

Мюсли могут быть в рационе, если вы знаете состав. Они должны иметь высокое содержание клетчатки.

Мюсли не способствуют похудению, если:

в составе много сахара, меда, сиропов или шоколада

жареные в масле или имеют высокое содержание жиров

чрезмерно калорийные - в 100 г может быть 400-500 ккал

Ежедневное употребление

Содержание клетчатки является одним из самых больших преимуществ мюсли. Она помогает дольше чувствовать сытость и контролировать аппетит и тягу к еде.

Именно это делает мюсли достойным выбором для ежедневного питания, поскольку клетчатка обеспечивает немного лучший уровень сытости и контролировать потребление калорий.

Когда мюсли действительно полезны:

без добавленного сахара или с его минимальным количеством

содержат цельнозерновые злаки (овсянку, рожь, пшеницу)

имеют высокое содержание клетчатки, что дает ощущение сытости

с добавлением орехов, семян, сухофруктов - в умеренных количествах.

порция не превышает 40-50 граммов

Как добавлять мюсли в свой рацион питания

Сочетайте с белком

Добавьте продукты, богатые белком, такие как греческий йогурт, или ложку протеинового порошка, чтобы сбалансировать соотношение углеводов и белков и увеличить чувство сытости.

Ограничьте сахар

Не добавляйте в мюсли сахар, мед или другие сиропы. Вместо этого добавьте натуральную сладость в виде свежих фруктов, таких как ягоды и яблоки.

Соблюдайте пропорции

Просто на глаз оценить размер порции не поможет. Для однородности можно использовать кухонные весы.

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