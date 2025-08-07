ВСУ уничтожили один из самых опасных российских дронов 1 7.08.2025, 16:41

1,328

Иллюстративное фото

Его последняя модификация способна разгоняться во время пикирования до 300 км/ч.

На юге Украины силы противовоздушной обороны сбили российский барражирующий боеприпас «Ланцет», который может использоваться как для разведывательных, так и для ударных задач.

Фотографии нейтрализованного дрона-камикадзе опубликовали на странице 121-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Отмечается, что бойцы мобильной огневой группы уничтожили один из самых опасных дронов в арсенале оккупантов:

«Его последняя модификация («Ланцет-3») способна разгоняться во время пикирования до 300 км/ч, имеет дальность полета до 50 км и несет до 5 кг взрывчатки. Каждый уничтоженный российский БПЛА - это спасенные жизни украинцев. Работаем дальше!».

Дроны «Ланцет»

Барражирующий боеприпас производится в России компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Дрон был впервые представлен в 2019 году и с тех пор претерпел несколько обновлений, пишет unian.net.

«Ланцет» предназначен для точечного уничтожения техники, в том числе артиллерийских систем, средств ПВО, радаров, РСЗО и командных пунктов. Он имеет несколько модификаций, самые известные из которых - Lancet-1 (легкая версия) и Lancet-3 (основная боевая версия).

Дрон оснащен камерой для наведения и видеонаблюдения в реальном времени, а также навигационными системами GPS и инерциальной, что позволяет автономное наведение на цель.

