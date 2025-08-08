Дроны атаковали военный аэродром в России: появилось видео сильного взрыва 8.08.2025, 9:49

1,822

Новые подробности удара по Миллерово.

Украинские дроны наносят удары по военным целям в России. Ночью под атаку попал военный аэродром в Миллерово. В РФ признали, что военный аэродром в Миллерово поврежден

Сегодня рано утром, 8 августа 2025 года, украинские БпЛА нанесли массированный удар по военному объекту в Ростовской области России. Об этом сообщили российские Telegram-каналы. По предварительной информации, дроны атаковали военный аэродром в Миллерово, который российская армия использует для войны против Украины.

Российские Telegram-каналы утверждают, что местные жители слышали в районе аэродрома в Миллерово несколько взрывов.

Видео публикует Telegram-канал Цаплиенко_UKRAINE FIGHTS. Украинский Telegram-канал Цаплиенко подтверждает, что под атаку попал аэродром в Миллерово. По его данным, в районе этого военного объекта начался пожар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com