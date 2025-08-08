закрыть
8 августа 2025, пятница, 10:02
Дроны атаковали военный аэродром в России: появилось видео сильного взрыва

  • 8.08.2025, 9:49
  • 1,822
Дроны атаковали военный аэродром в России: появилось видео сильного взрыва

Новые подробности удара по Миллерово.

Украинские дроны наносят удары по военным целям в России. Ночью под атаку попал военный аэродром в Миллерово. В РФ признали, что военный аэродром в Миллерово поврежден

Сегодня рано утром, 8 августа 2025 года, украинские БпЛА нанесли массированный удар по военному объекту в Ростовской области России. Об этом сообщили российские Telegram-каналы. По предварительной информации, дроны атаковали военный аэродром в Миллерово, который российская армия использует для войны против Украины.

Российские Telegram-каналы утверждают, что местные жители слышали в районе аэродрома в Миллерово несколько взрывов.

Видео публикует Telegram-канал Цаплиенко_UKRAINE FIGHTS. Украинский Telegram-канал Цаплиенко подтверждает, что под атаку попал аэродром в Миллерово. По его данным, в районе этого военного объекта начался пожар.

