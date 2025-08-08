«Воровство и наркомания»: оккупант «Конь» перед последним штурмом рассказал об армии РФ
Захватчик понял, что живым не вернется, и раскрыл «секреты».
Российский захватчик, осознавший, что его отправляют на убой, обратился к соратникам, раскрыв, как путинские генералы отправляют оккупантов на смерть за села, «взятые в кредит».
8 августа армия РФ в очередной раз продемонстрировала «стабильность», спустя почти четыре года войны все также отправляя своих солдат в «мясные штурмы».
Участником одного из таких «развлекательных мероприятий» стал оккупант Сергей Коновалов с позывным «Конь»: перед выходом на боевое задание захватчик понял, что живым не вернется, и записал видеобращение.
«Похоже, что путь мой подошел к концу», - заявил «Конь» на записи, опубликованной в Telegram-канале Юрия Бутусова.
Коновалов рассказал, что с момента ликвидации «Гудвина» и «Эрнеста» он и его сослуживцы якобы пытались бороться с воровством, наркоманией и «бабкоселами в кредит ценой жизней тысячи солдат», которые процветают в армии РФ. «Прощайте», - констатировал «Конь».
После подобного видео Семен Коновалов вряд ли избежит списка «200-х», даже если вернется после «мясного штурма».
Юрий Бутусов, комментируя заявление оккупанта, удивился, почему тот не поднимет оружие против своего командования. «Родина сказала «надо» - значит надо уничтожиться в «мясном штурме"», - констатировал Бутусов.