закрыть
8 августа 2025, пятница, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Воровство и наркомания»: оккупант «Конь» перед последним штурмом рассказал об армии РФ

  • 8.08.2025, 11:33
«Воровство и наркомания»: оккупант «Конь» перед последним штурмом рассказал об армии РФ

Захватчик понял, что живым не вернется, и раскрыл «секреты».

Российский захватчик, осознавший, что его отправляют на убой, обратился к соратникам, раскрыв, как путинские генералы отправляют оккупантов на смерть за села, «взятые в кредит».

8 августа армия РФ в очередной раз продемонстрировала «стабильность», спустя почти четыре года войны все также отправляя своих солдат в «мясные штурмы».

Участником одного из таких «развлекательных мероприятий» стал оккупант Сергей Коновалов с позывным «Конь»: перед выходом на боевое задание захватчик понял, что живым не вернется, и записал видеобращение.

«Похоже, что путь мой подошел к концу», - заявил «Конь» на записи, опубликованной в Telegram-канале Юрия Бутусова.

Коновалов рассказал, что с момента ликвидации «Гудвина» и «Эрнеста» он и его сослуживцы якобы пытались бороться с воровством, наркоманией и «бабкоселами в кредит ценой жизней тысячи солдат», которые процветают в армии РФ. «Прощайте», - констатировал «Конь».

После подобного видео Семен Коновалов вряд ли избежит списка «200-х», даже если вернется после «мясного штурма».

Юрий Бутусов, комментируя заявление оккупанта, удивился, почему тот не поднимет оружие против своего командования. «Родина сказала «надо» - значит надо уничтожиться в «мясном штурме"», - констатировал Бутусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько