Генерал-майор СБУ: Это опасный прецедент 5 8.08.2025, 11:49

9,086

Виктор Ягун

Почему Трампу не стоит встречаться с Путиным.

Белый дом подтвердил: президент США Дональд Трамп хочет встретиться одновременно с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. В окружении американского президента уже обсуждают организацию трехстороннего саммита.

Чего ожидать Украине от таких переговоров? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном.

— Не думаю, что это произойдет в формате трехсторонней встречи. Может состояться отдельная встреча Трампа с Путиным, отдельно — с Зеленским. Это еще возможно. Но в то, что Путин встретится с Зеленским, я пока не верю. Нет предпосылок. В первую очередь — со стороны России. На данном этапе, кроме как прекращения огня на какой-то период, вряд ли стоит ожидать чего-то большего.

— Можно ли рассматривать сам факт участия Путина в таких переговорах как легитимизацию российской агрессии? Насколько опасен может быть такой прецедент для международного права?

— Это действительно опасный прецедент. Если человек признан преступником, но при этом его принимают на международной арене, он с кем-то встречается, участвует в саммитах — это всегда очень плохо.

Понятно, что Путина в Европе никто не ждет, в цивилизованных странах его тоже никто не ждет. Но даже его появление где-нибудь в арабском мире, в Африке или Латинской Америке — это уже легализация монстра, который позволяет себе подобное поведение в международной политике.

Любая публичность Путина, любой его выезд на международную арену, любая встреча, особенно на столь высоком уровне, как с президентом США, — это фактически легализация его преступлений. Это подает сигнал будущим агрессорам: в этом мире возможно все.

— Как возможная встреча повлияет на позиции западной коалиции в поддержке Украины?

— Никак не повлияет. Есть страны, которые придерживаются позиции: «лучше плохой мир, чем хорошая война». Да, такие государства есть, и они продвигают идею договоренностей: мол, пусть какая-то часть Украины уйдет, где-то что-то поделим, главное — прекратить войну и не тратить деньги на оборону.

Это очень опасная ошибка в оценке ситуации. Все это уже было в XX веке, в 1937–38 годах, когда пытались умиротворить Гитлера подачками. Сейчас часть стран действует примерно так же.

Но основная масса мировых лидеров все-таки знает историю и понимает, что такие уступки ни к чему не приводят. Поэтому есть надежда, что коалиция сохранится и будет двигаться в правильном направлении.

