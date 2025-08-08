закрыть
8 августа 2025, пятница, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БПЦ полностью прогнулась под РПЦ

9
  • 8.08.2025, 14:35
  • 1,956
БПЦ полностью прогнулась под РПЦ

В название церкви вернули «Московский патриархат».

Белорусская православная церковь добавила в свое наименование принадлежность к Московскому патриархату.

На официальном сайте БПЦ изменили логотип. Если раньше там было написано «Белорусская православная церковь», то теперь наименование стало длиннее — «Белорусский экзархат Московского патриархата», заметила «Хрысціянская візія».

При этом «Белорусская православная церковь» теперь написано в скобках, как дополнение.

БПЦ изменило логотип после замечания из Москвы. За последние десятилетия в Беларуси сложился консенсус по поводу наименования своей церкви как «Белорусская Православная Церковь» без громоздкого определения «Московского Патриархата». Но Синод РПЦ это раздражает.

В одном из июльских постановлений Синод напомнил руководству БПЦ, что все наименования должны содержать формулировки «Русской Православной Церкви» или «Московского Патриархата». В Минске почти сразу послушались.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько