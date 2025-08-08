БПЦ полностью прогнулась под РПЦ

БПЦ полностью прогнулась под РПЦ9
В название церкви вернули «Московский патриархат».
Белорусская православная церковь добавила в свое наименование принадлежность к Московскому патриархату.
На официальном сайте БПЦ изменили логотип. Если раньше там было написано «Белорусская православная церковь», то теперь наименование стало длиннее — «Белорусский экзархат Московского патриархата», заметила «Хрысціянская візія».
При этом «Белорусская православная церковь» теперь написано в скобках, как дополнение.
БПЦ изменило логотип после замечания из Москвы. За последние десятилетия в Беларуси сложился консенсус по поводу наименования своей церкви как «Белорусская Православная Церковь» без громоздкого определения «Московского Патриархата». Но Синод РПЦ это раздражает.
В одном из июльских постановлений Синод напомнил руководству БПЦ, что все наименования должны содержать формулировки «Русской Православной Церкви» или «Московского Патриархата». В Минске почти сразу послушались.