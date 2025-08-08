закрыть
Путин созвонился с Си Цзиньпином перед возможной встречей с Трампом

5
  • 8.08.2025, 14:06
  • 3,658
Путин созвонился с Си Цзиньпином перед возможной встречей с Трампом

Стали известны подробности разговора.

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Это произошло накануне возможной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщили государственные китайские СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин в пятницу, 8 августа, провел телефонный разговор с Путиным.

Издание The Guardian пишет, что российский диктатор и китайский лидер обсудили ситуацию в Украине. По сообщению Reuters, Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам. Также он отметил, что Пекин приветствует продолжение контактов между Россией и США.

Перед этим Путин и Си Цзиньпин говорили 19 июня. Это произошло после саммита стран G7 в Канаде. Тогда якобы Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги саммита G7 и ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин 6 августа провели трехчасовую встречу в Москве. Дональд Трамп заявил, что встреча была «продуктивной».

Как писало New York Times, Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным уже на следующей неделе, а также хочет провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.

