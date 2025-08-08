Наталья Радина: Украина должна жестко предупредить Лукашенко 8.08.2025, 15:54

Наталья Радина

ВСУ имеют право бить по скоплениям российских войск в Беларуси.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что российско-белорусские учения «Запад-2025», которые начнутся в нашей стране в сентябре, могут нести угрозу не только для стран Балтии и Польши, но и непосредственно для Украины. Об этом она рассказала в интервью Radio NV:

— Один из сценариев — угроза для Украины с севера, которая сохраняется. Здесь возможны провокации против стран Балтии, чтобы отвлечь внимание и развязать бои в Киевской области, нанести ракетные удары по Волынской, Ровенской и Черниговской областям. Еще один сценарий — просто шантаж и угрозы, чтобы оттянуть с фронта на востоке Украины часть вооруженных сил. В результате их могут перевести на границу с Беларусью, что позволило бы путинской армии более активно продвигаться и захватывать новые территории.

Белорусская журналистка призывает Киев предупредить Лукашенко о последствиях подобной провокации:

— Важна реакция Украины. Необходимо на официальном уровне, не только экспертном, прямо заявлять, что если российские войска, размещенные на территории Беларуси, двинут в стороны украинской границы, будут нанесены удары по местам скопления войск и военным объектам. Украина имеет на это абсолютное право.

Наталья Радина считает, что на встрече Путина и Лукашенко на Валааме, которая состоялась 1 августа, могли обсуждаться агрессивные сценарии против Украины:

— Каждая встреча Путина и Лукашенко — обсуждение их совместных планов в этой войне. Я убеждена, что война в Украине — главная тема разговоров белорусского и российского диктаторов. Однако зря пресс-служба Путина опубликовала их совместное видео. Все убедились, что это два сумасшедших старика, особенно плохо выглядит Путин. Они, конечно, не оставляет безумных планов захватить Украину, однако физическое состояние двух диктаторов крайне плачевное.

