закрыть
8 августа 2025, пятница, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска осталась без отпуска из-за хитрого нанимателя

  • 8.08.2025, 18:06
  • 2,466
Белоруска осталась без отпуска из-за хитрого нанимателя

Что он придумал?

Пенсионерке на работе решили не давать отпуск, потому что в перспективе она не собиралась продлевать контракт. Женщина решила бороться за справедливость, рассказывает 1prof.by.

По закону график отпусков, утвержденный в начале года, обязателен и для работника, и для нанимателя Отказ в предоставлении отпуска — нарушение прав работника. Уйти самовольно на отдых без подписания заявления и оформления приказа нельзя, это засчитают как прогул.

Если договориться с нанимателем не получается, можно обратиться в профсоюз, местное подразделение Департамента госинспекции труда или суд.

Есть еще такой вариант: написать заявление о предоставлении неиспользованного отпуска с последующим увольнением. Такое заявление точно должны принять.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько