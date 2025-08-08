Белоруска осталась без отпуска из-за хитрого нанимателя 8.08.2025, 18:06

2,466

Что он придумал?

Пенсионерке на работе решили не давать отпуск, потому что в перспективе она не собиралась продлевать контракт. Женщина решила бороться за справедливость, рассказывает 1prof.by.

По закону график отпусков, утвержденный в начале года, обязателен и для работника, и для нанимателя Отказ в предоставлении отпуска — нарушение прав работника. Уйти самовольно на отдых без подписания заявления и оформления приказа нельзя, это засчитают как прогул.

Если договориться с нанимателем не получается, можно обратиться в профсоюз, местное подразделение Департамента госинспекции труда или суд.

Есть еще такой вариант: написать заявление о предоставлении неиспользованного отпуска с последующим увольнением. Такое заявление точно должны принять.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com