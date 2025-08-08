Белоруска осталась без отпуска из-за хитрого нанимателя
- 8.08.2025, 18:06
- 2,466
Что он придумал?
Пенсионерке на работе решили не давать отпуск, потому что в перспективе она не собиралась продлевать контракт. Женщина решила бороться за справедливость, рассказывает 1prof.by.
По закону график отпусков, утвержденный в начале года, обязателен и для работника, и для нанимателя Отказ в предоставлении отпуска — нарушение прав работника. Уйти самовольно на отдых без подписания заявления и оформления приказа нельзя, это засчитают как прогул.
Если договориться с нанимателем не получается, можно обратиться в профсоюз, местное подразделение Департамента госинспекции труда или суд.
Есть еще такой вариант: написать заявление о предоставлении неиспользованного отпуска с последующим увольнением. Такое заявление точно должны принять.