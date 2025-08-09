WSJ: Путин готов к полному перемирию в обмен на выход Украины из Донецкой области 9.08.2025, 8:46

Об этом в Кремле заявили Уиткоффу.

Российский диктатор Владимир Путин заявил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу, что он согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска со всей восточной Донецкой области.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По словам источников издания, Путин представил администрации президента США Трампа радикальное предложение о прекращении огня в Украине. В частности, требуя от Киева значительных территориальных уступок и продвижения глобального признания своих прав в обмен на прекращение боевых действий.

Издание пишет, что речь о Донецкой области. В таком случае Россия будет контролировать Донецкую и Луганскую области, а также полуостров Крым, который она захватила в 2014 году и хочет, чтобы его признали суверенной российской территорией.

Сам же Уиткофф, во время разговора с европейскими чиновниками, рассказал, что российское предложение включало два этапа.

На первом этапе Украина должна была бы выйти из Донецкой области, а линии фронта были бы заморожены. За этим должен был бы последовать второй этап, на котором Путин и Трамп согласовали бы окончательный мирный план, который позже должен был бы быть согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский чиновник, который участвовал в разговоре с Трампом в среду, сказал, что Киев не отрицает никаких предложений в принципе, но прекращение огня было бы предпосылкой для любых дальнейших шагов

В рамках этого предложения российский президент, по словам источников, пообещал, что его правительство примет закон, которым обязуется не нападать на Украину или Европу.

