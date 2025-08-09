В Польше выпустили разъяснение насчет подтверждения языка абитуриентами-иностранцами 9.08.2025, 17:49

С польским аттестатом можно не сдавать.

Недавно стало известно, что с июля абитуриенты из-за пределов ЕС должны подтверждать при поступлении в учебные заведения Польши знание языка, на котором проходит обучение, как минимум на уровне B2. Сейчас Миннауки Польши выпустило пояснение насчет подтверждающих документов, пишет телеграм-канал Dzik Pic.

С 1 августа заработало распоряжение Миннауки Польши, что именно можно считать подтверждением достаточного знания польского языка.

В списке — государственный сертификат, ECL и TELC, диплом польского вуза, подготовительные курсы («зерувка») продолжительностью 9 месяцев, свидетельство присяжного переводчика. А вот внутренние языковые экзамены в университетах в перечень не вошли.

Такая мера вызвала множество обсуждений. В частности, была запущена петиция, чтобы отсрочить вступление документа в силу.

8 августа Миннауки Польши опубликовало «Информацию для вузов, касающуюся правил проверки языка преподавания при приеме иностранцев на обучение в 2025/2026 учебном году».

Там говорится, что иностранцы, которые окончили среднюю школу в Польше и имеют аттестат зрелости (так называемое świadectwo maturalne), не должны предоставлять дополнительный документ, подтверждающий знание польского языка.

Что касается иностранцев, которые не учились в польских школах и вузах, то в отношении абитуриентов, которых приняли на учебу до 30 июня 2025-го, будут применяться старые правила.

То есть им не нужно подтверждать знание языка обучения на уровне не ниже B2 — если такая обязанность не вытекала из постановления о приеме.

Если иностранец был принят в период с 1 по 31 июля 2025-го, тогда прием должен проводиться с учетом новых приемных критериев. Это значит, у будущего студента обязаны проверить знание языка обучения.

Но так как на тот момент распоряжения еще не было, то вуз мог самостоятельно проводить проверку знания языка на основании документов, установленных внутренними положениями. Главное, чтобы они подтверждали уровень не ниже B2.

Проверка знания языка считается правильной даже в случае, если документ, принятый в этот период вузом, не был включен в перечень документов, указанных в постановлении.

А вот если абитуриента зачислят с 1 августа 2025-го, тогда прием должен проводиться с учетом новых приемных критериев, а проверка языка — осуществляться исключительно на основании перечня Миннауки Польши.

Также иностранец может поступить на подготовительные курсы, так называемую «зерувку» продолжительностью не менее 9 месяцев. Это позволит податься на студенческую визу и, при успешном окончании, подтвердить знание языка на В2.

Но, предупреждает ведомство, решение о выдаче визы все равно остается за консулом, который может запросить дополнительные документы. Например, подтверждение знания языка.

На сайте VFSGlobal сказано, что при подаче на студенческую визу требуется «сертификат о владении языком обучения на уровне, установленном университетом». Однако польский визовый центр в Гродно пояснил каналу, что этот языковой сертификат «может быть любой формы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com