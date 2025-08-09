закрыть
9 августа 2025, суббота, 22:51
Ученые нашли крупнейший в Европе клад слитков железного века

  • 9.08.2025, 21:36
Ученые нашли крупнейший в Европе клад слитков железного века

Находка переписывает историю региона.

Считается, что артефакты — бипирамидальные железные слитки — использовали древние кузнецы в позднем железном веке для изготовления инструментов и оружия, пишет Arkeonews.

Хотя несколько таких предметов хранятся в музейных коллекциях во Франции, Германии, Словении и Сараево, на этом единственном месте найдены сотни таких слитков. По мнению экспертов, такое открытие может сделать это место самым богатым известным источником этих редких слитков в Европе.

Фото: Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne

Первые находки задокументировал и обнародовал местный любитель истории Пер Маткич, что побудило к быстрому привлечению профессиональных команд.

Сейчас раскопки возглавляют Крунослав Зубчич из Хорватского института консервации и Никица Спудич из Хорватской горной спасательной службы под наблюдением Йозо Езерчича, директора Музея францисканского монастыря «Врата Босне».

Езерчич отметил, что слитки, вероятно, происходят из переходного периода между культурой Ла-Тен и ранней римской эпохой, а именно из I или II века до н. э.

Исходя из расположения и контекста, исследователи считают, что железный груз мог затонуть в результате речной аварии — возможно, из-за стихийного бедствия или конфликта — и тяжелые предметы хранились в осадке в течение веков.

Фото: Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne

Для создания детальной 3D-модели места находки археологи применили методы картографирования и фотограмметрии, а каждый предмет подняли, описали и поместили в дистиллированную воду для консервации.

Чтобы отследить происхождение железа, ученые планируют исследовать химический состав артефактов. Это поможет в картографировании древних торговых путей, которые, вероятно, соединяли Босанскую Посавину с Центральной Европой. По словам Зубчича, эти находки могут пролить свет на экономические сети дальней связи, существовавшие до римской экспансии.

Эта находка не только раскрывает роль реки Савы в древней торговле, но и поднимает Босанскую Посавину до статуса ключевого пункта в доисторической экономической истории. Исследователи предполагают, что эта находка может заставить переосмыслить значение региона в более широком контексте европейской археологии.

