Как в белорусских школах завышают оценки детям чиновников

10
  1.09.2025
  • 3,468
иллюстративное фото

Исповедь бывшей учительницы.

Белоруска, которая раньше работала в школе в небольшом городке, поделилась своим опытом. По её словам, руководство напрямую указывало, какие оценки нужно ставить детям. Так, однажды она поставила ученице «шестёрку», но оказалось, что это дочка местной чиновницы.

После этого на неё начали давить, требовали исправить оценку, не стесняясь в выражениях. Учительница подчинилась, но вскоре уволилась и возвращаться в школу больше не собирается.

Стоит отметить, что подобное происходит во многих учебных заведениях страны.

