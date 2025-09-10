Дональд Туск: Мы имеем дело с крупномасштабной провокацией
- 10.09.2025, 10:18
Премьер-министр Польши подвел итоги чрезвычайного заседания Совета министров.
Ночью произошло нарушение польского воздушного пространства большим количеством российских дронов.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время чрезвычайного заседания Совета министров, передает TVN24.
«Сегодня ночью произошло нарушение польского воздушного пространства большим количеством российских дронов», — заявил премьер-министр Польши. Он добавил, что «дроны, которые представляли прямую угрозу, были сбиты».
Он подчеркнул, что механизмы защиты сработали, а процесс принятия решений был безупречным. Туск сказал, что «угроза была устранена благодаря решительной позиции командиров, наших солдат, пилотов, а также союзников».
Глава правительства Польши сказал, что «мы, скорее всего, имеем дело с крупномасштабной провокацией». «Мы консультируемся с нашими союзниками. Я нахожусь в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО, чтобы в ближайшие часы, дни и в дальнейшем действовать так же эффективно, как сегодня ночью, в случае подобной угрозы», — сказал он.
«Это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты над территорией государства НАТО. И поэтому все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно», — подчеркнул он.
Он также сообщил, что «жертв нет».
Ранее, до 8 часов утра, Бюро национальной безопасности сообщило, что «завершилось совещание, созванное президентом Польши».
Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка написал на платформе X, что «проходит встреча премьер-министра Дональда Туска с министрами, ответственными за безопасность государства». «Премьер-министр созвал чрезвычайное заседание Совета министров на 8:00», — сообщил Шлапка.
Президент Кароль Навроцкий сообщил в 6:30, что с момента нарушения воздушного пространства Польши он находится в постоянном контакте с вице-премьером, министром национальной обороны и главными командующими Вооруженными силами Польши.
«Я участвовал в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил. В ББН я скоро проведу совещание, на которое прибудет глава правительства. Безопасность нашей Родины является высшим приоритетом и требует тесного сотрудничества», – подчеркнул он.