В Египте нашли сосуд с возможно древнейшим упоминанием о Христе 10.09.2025, 11:50

Фото: Jeremiah J.Johnston, PhD/Prestonwood

Его возраст — 2000 лет.

Керамическую чашу, которой около 2000 лет, обнаружили во время раскопок в затопленной гавани Александрии. Исследователи предполагают, что это может быть самое первое упоминание о Христе за пределами Библии, пишет New Voice.

Так называемую «Чашу Иисуса» археологи во главе с французским исследователем Франком Годдио нашли еще в 2008 году. Она хорошо сохранилась, потеряна только одна ручка. На ней выгравирована греческая надпись: DIA CHRSTOU O GOISTAIS, что переводят как «Через Христа заклинатель».

Специалист по Новому Завету Джеремая Джонстон объяснил, что артефакт датируется первым веком нашей эры — именно тогда был распят Иисус. По его словам, репутация Иисуса как целителя, чудотворца и заклинателя духов могла придать значение этому предмету.

Годдио высказал мнение, что надпись на чаше могла использоваться для легитимации гадательных ритуалов. Подобная посуда встречалась на древних египетских статуэтках, где изображены церемонии гадания: в воду наливали масло, входили в транс и пытались получить видения. Выкрикивание имени Христа могло придавать таким обрядам большую силу.

