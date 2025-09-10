Вопрос выживания НАТО 1 Гарри Каспаров

10.09.2025, 13:28

2,208

Гарри Каспаров

Помощь Украине сегодня — это не благотворительность.

Это то, о чем я предупреждал буквально пару недель назад: Россия нацелена на территории стран НАТО — Румынии, Польши, Литвы и Латвии. Российские дроны нарушают воздушное пространство альянса, а единственная реакция — очередное письмо с осуждением.

В таких условиях вопрос стоит не «если», а «когда» Кремль пойдет на прямое нападение. Москва годами щупает восточную границу НАТО — и в киберпространстве, и в воздухе. И когда атака произойдет, альянс рискует показать, что он — не грозная сила, а бумажный тигр.

Помощь Украине сегодня — это не благотворительность и не жест доброй воли. Это вопрос выживания самого НАТО. Если альянс не способен остановить Путина на украинской территории сейчас, то завтра он столкнется с ним напрямую — и тогда цена будет несоизмеримо выше.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com