Вопрос выживания НАТО

Вопрос выживания НАТО1
- Гарри Каспаров
- 10.09.2025, 13:28
Это то, о чем я предупреждал буквально пару недель назад: Россия нацелена на территории стран НАТО — Румынии, Польши, Литвы и Латвии. Российские дроны нарушают воздушное пространство альянса, а единственная реакция — очередное письмо с осуждением.
В таких условиях вопрос стоит не «если», а «когда» Кремль пойдет на прямое нападение. Москва годами щупает восточную границу НАТО — и в киберпространстве, и в воздухе. И когда атака произойдет, альянс рискует показать, что он — не грозная сила, а бумажный тигр.
Помощь Украине сегодня — это не благотворительность и не жест доброй воли. Это вопрос выживания самого НАТО. Если альянс не способен остановить Путина на украинской территории сейчас, то завтра он столкнется с ним напрямую — и тогда цена будет несоизмеримо выше.
Гарри Каспаров, «Фейсбук»