Историческая победа: «Молодечно» впервые за 29 лет одолело гродненский «Неман»
- 10.09.2025, 19:49
Аутсайдер Высшей одолел гродненский клуб со счетом 3:2.
10 сентября прошел перенесенный матч 16-го тура чемпионата Беларуси. Аутсайдер Высшей лиги «Молодечно» сенсационно обыграл гродненский «Неман» со счетом 3:2, вырвав победу на последних минутах матча.
Интересно, что у этого соперника молодечненцы не выигрывали 29 лет – с 1996 года.
Для «Молодечно» — это третья победа в турнире. Команда с 10-ю очками в копилке попробует навязать борьбу за выживание «Слуцку» и «Сморгони».
Отметим, завтра в Молодечно будет гостить и хоккейный «Неман». Гродненцы в поединке экстралиги сыграют с «Динамо-Молодечно».