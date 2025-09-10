Историческая победа: «Молодечно» впервые за 29 лет одолело гродненский «Неман» 10.09.2025, 19:49

Аутсайдер Высшей одолел гродненский клуб со счетом 3:2.

10 сентября прошел перенесенный матч 16-го тура чемпионата Беларуси. Аутсайдер Высшей лиги «Молодечно» сенсационно обыграл гродненский «Неман» со счетом 3:2, вырвав победу на последних минутах матча.

Интересно, что у этого соперника молодечненцы не выигрывали 29 лет – с 1996 года.

Для «Молодечно» — это третья победа в турнире. Команда с 10-ю очками в копилке попробует навязать борьбу за выживание «Слуцку» и «Сморгони».

Отметим, завтра в Молодечно будет гостить и хоккейный «Неман». Гродненцы в поединке экстралиги сыграют с «Динамо-Молодечно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com