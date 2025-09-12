Известный белорусcкий гандболист вернулся в спорт
- 12.09.2025, 14:51
Максим Нехайчик закончил карьеру в 2010 году.
Известный в прошлом гандболист Максим Нехайчик вошел в заявку клуба «Аматары» на новый сезон чемпионата Беларуси во втором дивизионе.
Он будет совмещать роли второго тренера и полевого игрока.
Об этом спортсмен рассказал в интервью BetNews.
Нехайчик известен как линейный и центральный защитник, многократный чемпион страны в составе СКА и БГК, бывший игрок национальной сборной (107 матчей, 10-е место по этому показателю).
Также 51-летний игрок становился победителем первого чемпионата Европы по пляжному гандболу в 2000 году.
Отметим, что прославленный спортсмен начинал свою карьеру в 1993 году и выступал до окончания сезона-2009/10.
По словам Нехайчика, в «Аматары» он попал благодаря сыну Жене, который тренируется у Андрея Тарана.
Летом прошлого года тренер предложил ему попробовать сыграть за команду. Сперва идея показалась несерьезной, ведь к тому моменту он не надевал кроссовки более десяти лет.
Однако после месяца раздумий вышел на тренировку, постепенно втянулся и теперь готов помочь клубу уже в официальных матчах.
Сам Нехайчик в интервью обозначил интересную причину для возвращения – желание поиграть на одной площадке с сыновьями.