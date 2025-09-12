закрыть
12 сентября 2025, пятница, 22:48
Элтон Джон на футболе в Минске: открылись новые детали визита суперзвезды

  • 12.09.2025, 22:30
Что делал британский певец в столице БССР в конце 70-х?

Представьте: середина 1970-х, Минск, трибуны стадиона «Динамо» и… на них молодой длинноволосый Элтон Джон в кепке, спокойно поедающий мороженое.

Сегодня это кажется невероятным, но именно так описывает событие бывший игрок минского «Динамо» Владимир Курнев.

Деталями приезда великого певца экс-футболист поделился в интервью «Прессболу».

По его словам, тогда ходили слухи, что будущая мировая звезда, уже владелец английского клуба «Уотфорд», проявлял интерес к футболистам команды.

Курнев отмечает, что состав того времени действительно был очень способным.

«Многие ребята могли бы заиграть в Европе», – говорит он.

Ярким подтверждением этому стал товарищеский матч 1975 года в Англии против «Ноттингем Форест».

Минчане сыграли 4:4 в основное время и победили в серии пенальти, продемонстрировав силу и характер команды.

Слухи о возможном интересе со стороны Джона продолжались и во время сборов «Динамо» в Германии, но дальше разговоров дело не пошло.

«Тогда это казалось нереальным, на уровне фантазий», – вспоминает Курнев.

