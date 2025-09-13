«Москва услышала, что она сталкивается со всем миром» 13.09.2025, 8:40

Марцин Босацкий

Фото: TVN24

Крупный успех польской дипломатии в ООН.

Почти 50 стран-членов ООН осудили вторжение РФ в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Соответствующее заявление зачитал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий перед началом экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщается в трансляции на Youtube-канале ООН.

Заместитель главы МИД Польши сообщил, что Российская Федерация, атакуя территорию Украины в ночь на 10 сентября, осуществила 19 вторжений объектов типа дронов в воздушное пространство Польши.

Они представляли реальную угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности авиации, поэтому были превентивно нейтрализованы.

«Впервые с начала полтомасштабного вторжения России в Украину территориальная целостность Польши и одновременно воздушное пространство НАТО и ЕС было нарушено в таком беспрецедентном и массовом масштабе», - отметил он.

Босацкий также напомнил, что это событие произошло после предыдущих случаев нарушения Россией польского воздушного пространства, поэтому Польша впервые решила обратиться с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Польша и страны-подписанты призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины, воздержаться от дальнейших провокаций и соблюдать обязательства, закрепленные в Уставе ООН.

Кроме Польши заявление подписали большинство стран Европы, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, США.

«Все подчеркивали, что произошедшее является эскалацией украинского конфликта, в которой никто не заинтересован», – сказал Марцин Босацкий во время конференции после заседания Совета Безопасности ООН, передает TVN24.

Он также указал на большой успех польской дипломатии в ООН.

«Мы очень довольны результатами этого чрезвычайного заседания Совета Безопасности (...), потому что россияне услышали практически от всех, что, говоря очень мягко, расширяя конфликт, они сталкиваются со всем миром», — заявил на пресс-конференции заместитель главы МИД Марцин Босацкий.

«Все, не только европейцы, но и страны с других континентов, подчеркивали, что то, что произошло, было эскалацией украинского конфликта, в которой никто не заинтересован», — отметил он. «Это то, что, безусловно, будет услышано в Москве», — добавил он.

Босацкий также отметил, что «в заявлении для СМИ перед заседанием Совета Безопасности приняли участие (...) в общей сложности более 50 стран, и впервые за время пребывания Дональда Трампа у власти к этому заявлению присоединилась также администрация Соединенных Штатов». «Это наш большой успех, это большой успех польской дипломатии», - оценил он.

«Россияне лгали, но мне кажется, что и мне, и другим коллегам из европейских стран удалось довольно точно и однозначно опровергнуть эти ложь», — сказал заместитель главы МИД Польши.

Босацкий указал, что в ночь с 9 на 10 сентября произошло два события. Во-первых, «россияне осмелились испытать атаки дронов на страну Европейского Союза и НАТО». «Второй очень важный момент заключается в том, что мы сбили российские летательные аппараты, и сбили их не только своими силами, но и вместе с союзниками», – добавил он.

«Все это ценят и понимают, потому что Россия получила четкий сигнал: вы можете пытаться нас провоцировать, но мы к этому готовы», – оценил он.

Босацкий также сказал, что главный вывод из этого заседания Совета Безопасности заключается в том, что «Россия уже знает, что если она будет продолжать эскалацию в других странах того, что она делает в Украине, то столкнется с осуждением всего мира».

«Я не думаю, что это изменит стратегические цели России, которая хочет завоевать свои соседи и восстановить империю», - сказал Босацкий. При этом он указал, что Россия должна осознавать, что «есть народы, которым это не нравится».

«Мне кажется, что чем дальше от саммита на Аляске, тем больше Путин эскалирует ситуацию на Украине, а теперь уже не только на Украине, но и против Польши, тем, скажу мягко, более реалистичной становится позиция Соединенных Штатов в отношении того, когда и какими средствами можно добиться от Путина прекращения огня, а затем и мира», - оценил заместитель главы МИД Польши.

Босацкий также напомнил, что Европа готовит 19-й пакет санкций против России, и сказал, что «мы всегда хотели бы, чтобы к этим пакетам присоединились наши братья с Атлантики, то есть американцы».

