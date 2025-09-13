BILD: Путин и Лукашенко репетируют ядерную войну и нападение на НАТО 4 13.09.2025, 15:34

Как проходят учения «Запад — 2025».

12 сентября начались российско-белорусские военные учения «Запад — 2025». Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке считает, что сравнительно небольшое количество участвующих солдат — всего 18 200, из них 5500 россиян — не должно вводить в заблуждение относительно опасности манёвров. Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают три стратегии войны с Западом.

Применение ядерного оружия и ракет средней дальности

Ключевой элемент учений — имитация применения ядерного оружия и ракет «Орешник», размещение которых в Беларуси планируется до конца этого года. Очевидная цель этих манёвров — запугать соседей Беларуси.

«Мы видим ситуацию на наших западных и северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на открытии учений.

Эта угроза привела к немедленному закрытию границы с Беларусью со стороны Польши и закрытию приграничного воздушного пространства со стороны Литвы. В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила «последствиями».

Нападение на Сувалкский коридор

Официально на этих учениях Россия и Беларусь отрабатывают «ведение оборонительных боёв, разгром врага, прорвавшего оборонительные рубежи, и создание условий для восстановления территориальной целостности государства». В первый день манёвров РИА сообщило, где именно предполагается «оборонительная операция»: в Калининградской области, которую якобы хочет захватить НАТО.

Чтобы «защитить» Калининград, российская армия должна наступать из Беларуси и прокладывать так называемый Сувалкский коридор — участок территории Польши и Литвы шириной около 60 км, который соединит Беларусь и Калининград. Таким образом, Россия делает вид, что требуется оборона её анклава, чтобы отрепетировать нападение на НАТО в этом регионе.

Репрессии

«Запад — 2025» предполагает также «борьбу с незаконными вооружёнными формированиями, а также диверсионными и разведывательными группами противника». Российские государственные СМИ не оставили сомнений в том, кто имеется в виду — «агенты Польши» и «сотрудники украинской разведки». На деле в Беларуси «диверсантами» в большинстве случаев оказываются вовсе не вражеские агенты, а критики режима, которых бездоказательно обвиняют в шпионаже в пользу Польши или Украины, чтобы затем заключить в тюрьму.

