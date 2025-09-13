закрыть
СМИ: Россия перебросила «Искандеры» к границе с Польшей

3
  • 13.09.2025, 17:08
  • 1,722
СМИ: Россия перебросила «Искандеры» к границе с Польшей

Очевидцы засняли колонну пусковых установок на трассе в Калининградской области.

В сети опубликовали видео, где зафиксировано размещение пусковых установок оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области. Авторы предполагают, что техника двигалась неподалеку от границы с Польшей.

В частности, подобное видео разместил телеграм-канал Clash Report. На кадрах видно колонну из нескольких пусковых установок, движущихся по трассе.

«Российские вооруженные силы якобы развернули ракетный комплекс «Искандер» на трассе в Калининградской области, вблизи границы с Польшей», — говорится в заметке.

Стоит заметить, что геолокация этих материалов пока не подтверждена. В то же время официальных заявлений или комментариев от российской стороны пока нет.

