СМИ: Россия перебросила «Искандеры» к границе с Польшей

СМИ: Россия перебросила «Искандеры» к границе с Польшей3
- 13.09.2025, 17:08
- 1,722
Очевидцы засняли колонну пусковых установок на трассе в Калининградской области.
В сети опубликовали видео, где зафиксировано размещение пусковых установок оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области. Авторы предполагают, что техника двигалась неподалеку от границы с Польшей.
В частности, подобное видео разместил телеграм-канал Clash Report. На кадрах видно колонну из нескольких пусковых установок, движущихся по трассе.
«Российские вооруженные силы якобы развернули ракетный комплекс «Искандер» на трассе в Калининградской области, вблизи границы с Польшей», — говорится в заметке.
Стоит заметить, что геолокация этих материалов пока не подтверждена. В то же время официальных заявлений или комментариев от российской стороны пока нет.