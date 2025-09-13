Жена миллиардера Джеффа Безоса удивила роскошным украшением 13.09.2025, 19:25

На гала-вечере Лорен Санчес появилась в колье за три миллиона долларов.

Писательница и журналистка Лорен Санчес продемонстрировала эффектный образ на гала-ужине фонда Kering Foundation, который состоялся в рамках Недели моды весна-лето 2026 в Нью-Йорке.

Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса появилась на светском мероприятии в скульптурном платье цвета шампанского от Schiaparelli. Как сообщает WWD, Санчес надела колье стоимостью около трех миллионов долларов.

55-каратное бриллиантовое колье Лорен Санчес Безос было создано ювелиром класса люкс Самером Халимехом, который ранее разработал аналогичное украшение для Ким Кардашьян. Ожерелье Кардашьян было изготовлено из 18-каратного белого золота и украшено 80 бриллиантами. Ожерелье Лорен Санчес, хотя и похоже на ожерелье Кардашьян, имеет более крупный центральный камень. Ожерелье дополняло обручальное кольцо с бриллиантом овальной огранки, стоимость которого оценивается в 4 миллиона долларов.

Четвертый ежегодный ужин фонда Kering Забота о женщинах посетили члены комитета, в который вошли Сальма Хайек и Мадонна. Гала-вечер поддерживает организации, борющиеся с гендерным насилием в отношении женщин. Сальма Хайек посетила ужин в черном платье Balenciaga, а Дакота Джонсон выбрала «голый» наряд с цветочной вышивкой и пайетками от Gucci.

