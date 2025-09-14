закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Народная Грамада» о Николае Статкевиче: Каждая минута имеет значение

1
  • 14.09.2025, 19:55
  • 1,362
«Народная Грамада» о Николае Статкевиче: Каждая минута имеет значение

Оппозиционная партия требует предоставить информацию о ее лидере.

Президиум партии «Народная Грамада» опубликовал заявление в связи с исчезновением лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Уже четвертые сутки ничего неизвестно о судьбе оппозиционного политика. Напомним, что Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

«Народная Грамада» требует публичного обнародования полной информации от органов, ответственных за вывоз и сопровождение Николая Статкевича, а также:

— Независимого и прозрачного расследования с участием международных институтов (ОБСЕ, Европейский Союз, Комитет по правам человека ООН) и правозащитных организаций по ситуации с Николаем Статкевичем.

— Свободного доступа адвокатов и семьи к Николаю незамедлительно, если он находится в доступном месте в Беларуси или за ее пределами.

— Публичного обязательства со стороны белорусских представителей гарантировать физическую безопасность Николая Статкевича и защиту его прав в соответствии с международными стандартами.

«Мы призываем журналистов, международные представительства и всех неравнодушных граждан не закрывать глаза. Сообщения о местонахождении Николая должны публиковаться не через слухи, а через официальные каналы с доказательствами. Время идет — каждая минута имеет значение», — пишет «Народная Грамада».

«Просим распространять это сообщение, отмечать международные организации и дипломатические миссии и не давать возможности беззаконию взять верх над жизнью и достоинством Николая Статкевича», — говорится в заявлении.

Отметим, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина сообщила, что жизни Николая Статкевича угрожает опасность.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук