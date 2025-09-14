«Народная Грамада» о Николае Статкевиче: Каждая минута имеет значение 1 14.09.2025, 19:55

1,362

Оппозиционная партия требует предоставить информацию о ее лидере.

Президиум партии «Народная Грамада» опубликовал заявление в связи с исчезновением лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Уже четвертые сутки ничего неизвестно о судьбе оппозиционного политика. Напомним, что Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

«Народная Грамада» требует публичного обнародования полной информации от органов, ответственных за вывоз и сопровождение Николая Статкевича, а также:

— Независимого и прозрачного расследования с участием международных институтов (ОБСЕ, Европейский Союз, Комитет по правам человека ООН) и правозащитных организаций по ситуации с Николаем Статкевичем.

— Свободного доступа адвокатов и семьи к Николаю незамедлительно, если он находится в доступном месте в Беларуси или за ее пределами.

— Публичного обязательства со стороны белорусских представителей гарантировать физическую безопасность Николая Статкевича и защиту его прав в соответствии с международными стандартами.

«Мы призываем журналистов, международные представительства и всех неравнодушных граждан не закрывать глаза. Сообщения о местонахождении Николая должны публиковаться не через слухи, а через официальные каналы с доказательствами. Время идет — каждая минута имеет значение», — пишет «Народная Грамада».

«Просим распространять это сообщение, отмечать международные организации и дипломатические миссии и не давать возможности беззаконию взять верх над жизнью и достоинством Николая Статкевича», — говорится в заявлении.

Отметим, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина сообщила, что жизни Николая Статкевича угрожает опасность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com