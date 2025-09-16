«А потом был шок» 16.09.2025, 17:11

Белорусы рассказали, что происходит на границе с ЕС.

Уже пятый день польская граница на замке. Ожидалось, что это приведет к перегрузке литовских и латвийских пунктов пропуска, так как все, кому нужно в Польшу или из нее в Беларусь, поедут через Литву и Латвию. Посмотрели, что сейчас происходит на пограничных переходах в обоих направлениях, а также на белорусской стороне, пишет «Белсат».

На литовской стороне границы в Мядининкае и Шальчининкае очереди есть, но не критические. Судя по тому, что пишут в пограничных чатах, ситуация в целом спокойная.

Один из участников чата рассказал о 70 автомобилях в Шальчининкае на утро 16 сентября. Другой пишет про 41 автомобиль, но уже чуть позже по времени.

Кто-то пишет об очень медленной работе пограничников:

«Мысли по очереди в сторону РБ. Вчера (15 сентября) примерно в 17:00 стали перед шлагбаумом под номером 30. И только через 6 часов оформился у литовцев. А потом был шок: пустая нейтралка, и полностью пустая граница у белорусов: пограничники жгли всей сменой, девушки-таможенницы разговаривали друг с другом, кто-то с кофе ходил. И это человек 15 персонала. У литовцев одна девушка на таможне, и одна на паспортном. На все каналы и автобусный».

Есть сообщения, что 15 сентября пересечение обоих пунктов пропуска – литовского и белорусского – заняло восемь часов.

Белорусский Пограничный комитет утверждает, что перед литовским пунктами пропуска собрались 830 грузовых автомобилей и 50 легковых, а за последние сутки – 15–16 сентября – пограничники Литвы пропустили в Беларусь 17% от нормы пропуска грузовиков и 50% от нормы пропуска легковых автомобилей.

На белорусской стороне очереди тоже небольшие.

«Вчера вечером стояли в зоне ожидания, мы были 76-е, стояли 7 часов и за три часа прошли потом всех, спокойно и без лишних вопросов. Много машин с белорусской регистрацией и туда, и обратно», – поделился опытом прохождения границы на утро 15 сентября на переходе Бенякони – Шальчининкай белорус.

На латвийской стороне тоже ситуация некритичная. По крайней мере, в чатах все спокойно.

Белорусский Пограничный комитет тем временем пишет, что через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» за 24 часа было принято около 50% грузовиков, а в очереди на въезд в Латвию их сейчас 190. Также в очереди три автобуса.

В «Каменном Логе» по состоянию на 12:00 16 сентября на выезд из Беларуси ожидают 40 легковых автомобилей и 410 фур. Очередей из автобусов нет. В «Беняконях» – 40 легковых автомобилей и 440 грузовых. Автобусной очереди тоже нет.

12 сентября была полностью закрыта граница с Польшей, включая единственный пограничный переход, через который проходил пассажиропоток – Тересполь. Польша пояснила, что закрывает границу в связи с учениями «Запад-2025», проходящими в Беларуси с 12 по 16 сентября. Однако завершение учений не гарантирует открытия границы – это произойдет тогда, когда Польша будет уверена в своей безопасности.

Литва, ожидая наплыва белорусов, которые будут ехать из Польши и в Польшу, разрешила пересекать свою границу в обе стороны на автомобилях на белорусских номерах – раньше это было запрещено.

