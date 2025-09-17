Две независимые лаборатории подтвердили, что Навального отравили в тюрьме
- 17.09.2025, 12:24
- 1,930
Юлия Навальная рассказала о результатах исследований.
Юлия Навальная, вдова умершего в колонии российского оппозиционера Алексея Навального, заявила, что две зарубежные лаборатории нашли следы отравления в биологических материалах ее мужа на момент смерти. По ее мнению, это может говорить о том, что политик был убит.
Юлия Навальная опубликовала видео, в котором рассказала о последних днях жизни Алексея Навального в колонии и условиях его содержания.
По ее словам, в заключении политику оказывалась крайне ограниченная медицинская помощь: несмотря на сильные боли в спине и ноге, ему давали лишь ибупрофен, а осмотр невропатолога и полноценное лечение были практически недоступны.
16 февраля 2024 года, после того как Навального перевели в колонию Харп за Полярным кругом, он пожаловался на сильную боль в ноге, у него начались судороги и рвота. По словам Юлии, несмотря на его состояние, сотрудники колонии тянули с обращением за медицинской помощью. Он был оставлен в камере один, затем медики констатировали тяжелое состояние и только спустя более 40 минут вызвали скорую помощь.
К 14.23 реанимационные мероприятия были прекращены. Скорая помощь поставила предварительный диагноз: судорожный синдром, синдром внезапной смерти.
Очевидцы отмечали у оппозиционера судороги и сильные физические страдания, что может указывать на отравление. При этом видеозаписей последнего дня жизни Навального с камер наблюдения нет — хотя весь его путь в колонии ранее фиксировался, утверждает его вдова.
Она рассказала, что еще в феврале 2024 года соратникам Навального удалось получить и надежным способом переправить за границу образцы его биологических материалов.
«Лаборатории по крайней мере двух стран независимо друг от друга провели исследования этих образцов. Лаборатории двух разных стран пришли к выводу — Алексей был убит. А именно — отравлен», — заявила Юлия Навальная.
Она обвинила президента РФ Владимира Путин в убийстве ее мужа, а российские спецслужбы — в разработке «запрещенного химического и биологического оружия».
При этом женщина признала, что «вся доказательная база» находится в России, а «никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет».
Напомним, Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.