18 сентября 2025, четверг
Китайцы купили сети магазинов MediaMarkt и Saturn

  18.09.2025
Это крупнейшая сделка в розничной торговле электроникой последних лет.

В Германии состоялась одна из самых заметных сделок в области розничной торговли электроникой последних лет. Китайский интернет-ритейлер JD.com, который входит в число крупнейших в мире, приобрел компанию Ceconomy. Именно ей принадлежат популярные в Европе сети магазинов MediaMarkt и Saturn. По информации издания Bild, стоимость сделки оценивается в 2,23 миллиарда евро.

Федеральное картельное ведомство уже одобрило сделку. Его глава Андреас Мундт подчеркнул, что JD.com пока слабо представлен на немецком рынке, поэтому опасений по поводу конкуренции нет. Впрочем, в вопрос могут вмешаться Министерство экономики ФРГ или Еврокомиссия, если сочтут сделку чувствительной с точки зрения национальной или экономической безопасности.

Для обычных покупателей пока ничего не изменится — магазины MediaMarkt и Saturn продолжат работу в привычном формате. Но эксперты предполагают, что JD.com, имеющий годовой оборот более 140 миллиардов евро, будет стремиться активно внедрять современные технологические решения. В первую очередь речь идет о развитии онлайн-продаж, оптимизации логистики и цифровизации процессов. Это может сделать покупки более удобными, увеличить ассортимент и даже привести к снижению цен.

Однако будущее брендов MediaMarkt и Saturn пока под вопросом. Вполне возможно, что JD.com в перспективе объединит их под собственной маркой или изменит стратегию развития сетей в Европе.

