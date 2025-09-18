Трамп: Путин теряет больше людей, чем убивает 5 18.09.2025, 20:14

Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские.

Российский диктатор Владимир Путин теряет в войне против Украины больше людей, чем убивает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Путин подвел меня. Он убивает много людей и теряет больше людей, чем убивает. Честно говоря, российские солдаты гибнут чаще, чем украинские», - сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил свое утверждение, что война в Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом США.

«В этой войне погибли миллионы людей, миллионы душ, и это не американские солдаты. Солдаты гибнут с такой частотой, которой никто не видел со времен Второй мировой войны. Я чувствую, что по этой причине я обязан урегулировать эту ситуацию», - отметил глава Белого дома.

Трамп слова, которые он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, что конфликт мог перерасти в Третью мировую войну.

«Это война, которая могла бы стать Третьей мировой. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к третьей мировой войне, какой позор», - добавил президент США.

