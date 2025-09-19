закрыть
19 сентября 2025, пятница, 14:43
Белорусский защитник сыграл в воротах в матче чемпионата по футболу

  • 19.09.2025, 13:38
Он даже отметился сэйвом.

Необычный эпизод произошел в матче 21-го тура Betera-Высшей лиги между БАТЭ и «Слуцком» (3:0). В концовке встречи серьезную травму получил голкипер «сахарников» Сергей Черник.

На поле должен был появиться его сменщик Илья Брановец, но команда израсходовала все возможные замены.

Из-за этого ворота пришлось защищать полевому игроку – защитнику Артему Толкину.

Футболист признался, что впервые в карьере оказался в роли голкипера во время официального поединка. «Это был первый случай, когда полевой игрок нашей команды занял место вратаря из-за травмы или удаления», – отметил он. На счету Толкина – один сэйв и один пропущенный мяч. Сам игрок оценил свой "дебют" сдержанно.

