В США готовят тройной удар по Путину

2,988

В Сенате разработали новые санкции против России.

Американские законодатели решительно настроены на ужесточение санкционного давления на Россию с целью побуждения кремлевского режима к серьезным переговорам о мире в Украине.

Как сообщает Financial Times (перевод — dialog.ua), в Сенате США подготовили новое законодательство, которое позволит нанести тройной санкционный удар по РФ.

Документ планируют внести республиканец Джим Риш, глава сенатского комитета по международным отношениям, и сенатор-демократ Джин Шахин. Во-первых, инициатива направлена против так называемого «теневого флота»РФ. Она предполагает усиление контроля над обходными схемами экспорта российской нефти.

Помимо этого, в случае принятия законодательства санкции будут направлены против проектов РФ по производству СПГ, а также оборонной промышленности страны-агрессора.

Сенаторы отмечают, что российский диктатор Владимир Путин прибегает к любым методам, чтобы избежать американских санкций, но Вашингтон идет на жесткие меры против судов «теневого флота», которые Кремль использует для финансирования войны.

Законопроект имеет поддержку обеих партий, включая союзников американского лидера Дональда Трампа – сенаторов Линдси Грэма и Тома Коттона.

