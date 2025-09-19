закрыть
19 сентября 2025, пятница, 21:17
Странная пустыня в космосе: астрономы приблизились к разгадке ее тайны

  • 19.09.2025, 21:07
Новый метод исследования дает некоторые подсказки.

Астрономы начали использовать новый метод изучения загадочной «пустыни» в космосе. Она характеризуется отсутствием планет с массой, превышающей массу Земли примерно в 5 - 20 раз, которые вращаются близко к своим звездам. Эти планеты называются «горячими Нептунами».

Ученые изучили две планеты в системе TOI-421 и исследование указывает на ее более хаотичную эволюцию, чем эволюция Солнечной системы.

Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, может помочь астрономам понять, почему «горячие Нептуны» так редко встречаются в космосе, пишет.

Чтобы понять, почему «горячие Нептуны» отсутствует на близких орбитах вокруг других звезд, астрономы изучили систему TOI-421, которая находится на расстоянии примерно 244 световых года от нас. Вокруг звезды TOI-421 вращаются две планеты: TOI-421 b и TOI-421 c. Астрономы обнаружили удивительно наклонную орбиту TOI-421, что указывает на хаотичную историю этой планетной системы, что может помочь объяснить, почему «горячие Нептуны» встречаются так редко.

Планета TOI-421 b представляет собой горячий мир, масса которого в 7 раз больше массы Земли. Эта планета вращается вокруг звезды на расстоянии, эквивалентном примерно 6% расстояния от Земли до Солнца (150 млн км).

Планета TOI-421 c также является горячим миром, масса которого в 14 раз больше массы Земли. Планета вращается вокруг звезды на расстоянии, эквивалентном примерно 12% расстояния от Земли до Солнца. Эту планету считают «горячим Нептуном» и она находится в области космоса, которая прилегает к «Нептуновой пустыне» и известна как «саванна».

За последние 10 лет наблюдений «Нептуновая пустыня» стала более сложной. Области, более удаленные от звезд, чем «Нептуновая пустыня», оказались более заселенными планетами размером с Нептун. Эта область с большим количеством планет, похожих на Нептун, стала известна как «саванна». Астрономы также выделили область между «саванной» и «пустыней», которую они назвали «Нептуновым хребтом». Эта область более заселена, чем «пустыня» и «саванна», планетами похожими на Нептун.

Ученые хотят понять природу этих трех отдельных регионов, выявляя процессы, которые приводят к относительному скоплению планет. Астрономы решили проверить теорию о том, что такое расположение планет формируется в результате их миграции от мест рождения на другие орбиты.

Разгадка тайны может скрываться в хаотичной истории звездных систем

Предполагается, что некоторые планеты будут медленно мигрировать через протопланетный диск после своего рождения. Эта миграция должна приводить к появлению планет на орбитах, выровненных с экватором их звезды и орбитами других планет. Это похоже на орбиты планет Солнечной системы, которые практически выровнены с экваториальной плоскостью Солнца.

Но некоторые другие планеты будут резко выброшены из места своего формирования в результате хаотической миграции. Это должно привести к тому, что планеты попадут на сильно смещенные орбиты. Это означает, что соответствие плоскости орбиты звезды и плоскости орбиты ее планет является ключом к исследованию теории миграции, говорят ученые.

Пока что астрономы выяснили, что, возможно, отсутствие «горячих Нептунов» связано с хаотичной эволюцией планетных систем, которая отличается от эволюции Солнечной системы. Но пока исследование не дало ничего определенного относительно «Нептуновой пустыни». Поэтому будут проведены дальнейшие наблюдения за другими планетными системами с «горячими Нептунами».

