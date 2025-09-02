«Весь этот саммит — театр для западных зрителей» 2.09.2025, 15:03

Так ли все гладко у союзников по ШОС?

Саммит Шанхайской организации сотрудничества объединил Индию, Китай, Россию, режим Лукашенко и других мировых изгоев. Wall Street Journal пишет, что эти страны «бросают вызов Западу».

Действительно ли формируется новый союз или это лишь показное единство? Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Перечень участников саммита довольно показательный. Участвует даже старший лидер бирманской военной хунты. Как будто это фильм «Доктор Зло собирает друзей». Такие вот ассоциации возникают. Всех изгоев собрали вместе.

На самом деле, думаю, что, несмотря на подобную демонстрацию единства, у каждого из участников свои собственные интересы. Сейчас многие обсуждают некий союз Индии и Китая, что это якобы какая-то большая сенсация. Мол, страны, которые длительное время находились в довольно-таки недружественных отношениях, сейчас объединяются для противостояния США. Я бы пока не спешил говорить о каком-то большом объединении Индии и Китая, потому что у них все-таки остаются многочисленные, неразрешенные противоречия.

— Какого рода?

— Во-первых, у них не урегулирован территориальный вопрос. То есть у них нет признанной границы, есть огромное количество территориальных споров, конфликтов, связанных с этим. В Индии функционируют правительство Тибета в изгнании. Все это очень сложно, и не то, что можно решить одним визитом или какими-то одними переговорами. Возможно, отношения улучшатся, но противоречия между Индией и Китаем на самом деле очень серьезные.

Считаю, что подобным образом премьер-министр Индии просто оказывает давление на США. Ведь Соединенные Штаты наложили тарифы на Индию, что вызвало в стране резкое неприятие, протесты и этот визит, и якобы попытка переориентироваться на Китай — просто повышение ставок в торгах США.

Мол, смотрите, вы на нас давите, мы тоже можем в ответ вам кое-что устроить. Тем не менее уверен, что правительство Индии заинтересовано в переговорах с США, в отмене тарифов Трампа. Просто они, наверное, хотят вести эти переговоры с позиции силы.

По поводу всего остального, на самом деле нельзя говорить о том, что существует какой-то действительно сформировавшийся альянс. Отмечу, что во всех заявлениях со стороны Китая проскакивает завуалированная мысль, что они претендуют на новый мировой порядок, в котором Китай будет играть ключевую роль. Переход, скажем так, ведущей роли от США к Китаю и все в таком духе, но пока что это звучит как некая декларация.

Отдельная тема — это отношения с Россией, то есть там тоже, опять-таки, много тдеклараций, например — строительство нового газопровода, (точнее, даже двух) через территорию Китая, Монголии и России.

Но это отдаленные проекты, которые заработают через годы. Пока что это, скорее, некая политическая декларация, которая, как мне кажется, призвана показать администрации Трампа, что все их проекты направлены на то, чтобы перетянуть Россию на свою сторону. Мол, ее не оторвать от Китая, он плотно там стоит. Еще один символический жест — объявление о безвизовом режиме в Китай для граждан России. Честно говоря, у меня такое впечатление, что весь этот саммит — некий театр для западных зрителей.

Он должен показать им следующие месседжи. Во-первых, Китай претендует на формирование нового мирового порядка во главе с самим Китаем. Во-вторых, Россия — это вотчина Китая, отношения между РФ и КНР будут только углубляться, что бы там не пытались делать США.

В-третьих, Индия и Китай сотрудничают. Все страны едут в Китай для того, чтобы показать лояльность по отношению к китайскому руководству.

То есть Китай — это новый мировой центр. При этом, думаю, что каких-то материальных результатов (чего-то осязаемого) от этого саммита будет не так уж и много. Это некий символический китайский триумф. Именно так все и задумано.

Что касается Лукашенко, то он пытается себя позиционировать как отдельного игрока, который непосредственно взаимодействует с Китаем, а не через Россию. Очевидно, что он видит в Китае главный гарант сохранения статус-кво. Он надеется балансировать между Россией и Китаем, при этом как-то пытаться налаживать отношения и с администрации Трампа в рамках освобождения политических заключенных.

— Какой может быть реакция США на сближение России и Индии с Китаем?

— Никто не знает. Прогнозировать администрацию Трампа бесполезно. Скорее всего, он вряд ли осмелится принимать какие-то решительные действия. Не исключено, что Трамп вообще может заняться сейчас боевыми действиями против Венесуэлы. Отвлечь внимание и показать, мол, мы занимаемся наведением порядка у себя на границах. Это для нас сейчас самое главное. То есть, Трамп вообще может как-то попытаться это все проигнорировать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com